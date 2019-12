"SCANDALOS! Arbitrii ne-au furat aurul mondial!" Ce spun spaniolii dupa decizia controversata luata in ultimele secunde ale finalei de la CM de Handbal

Olanda a invins dramatic pe Spania, scor 30-29, in finala Campionatului Mondial de Handbal din Japonia.

Finala dintre cele doua natiuni a fost una extrem de spectaculoasa, ambele echipe fiind pe rand la conducere. Ibericele au inceput in forta, conducand chiar si cu 4 goluri (3-7) in primul sfert de ora, dar olandezele au revenit fabulos, Wester a "inchis" poarta timp de 12 minute, iar Spania s-a vazut condusa la pauza cu 3 goluri, scor 16-13.

In partea a doua, jocul s-a desfasurat in aceeasi maniera, cu Olanda la conducere, insa jucatoarele spaniole au revenit pe fondul unei aparari avansate si riscante, care totusi a dat roade. Barbosa a avut sansa sa egaleze la 29 dupa un contraatac, dar Wester a facut din nou minuni si si-a tinut echipa in avantaj. In cele din urma, ibericele au reusit egalarea in ultimul minut de joc, ba chiar au avut sansa sa castige, insa Barbosa a aruncat slab de la 9 metri.

Mai erau doar cateva secunde, Wester a incercat sa lanseze un contraatac din propriul semicerc, insa Hernandez a blocat-o. Arbitrele partidei, surorile Bonavetura, au dat o decizie ciudata si indelung contestata de spanioli. Acestea au judecat ca iberica a blocat incorect contraatacul Olandei, chiar daca se afla cu picioarele in afara semicercercului. Arbitrele din Franta au considerat ca Hernandez avea mainile dincolo de linia de 6 metri si au acordat cartonas rosu si lovitura de la 7 metri, pentru ca regulamentul spune ca orice interventie din ultimele 30 de secunde se sanctioneaza astfel.

Abbingh, care a primit si titlul de golgetera a turneului final, a transformat penalitatea si a adus Olandei primul aur mondial din istorie!

"Scandalos! Arbitrii ne-au furat aurul mondial!", au scris cei de la Marca. Si jurnalistii de la AS au vorbit de o decizie incorecta data de surorile Bonaventura: "10 secunde dramatice si controversate. Au dat o decizie ciudata, exista suspiciuni de hotie. Nu s-a analizat faza la reluari".

Fanii iberici au luat cu asalt retelele de socializare unde le acuza de viciere de rezulat pe arbitrele din Franta, spunand ca au favorizat echipa Olandei, unde antrenor este tot un francez.

Faza poate fi urmarita la minutul 12:00