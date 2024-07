Primarul general Nicuşor Dan este de acord ca Primăria să susţină în continuare financiar echipa de handbal CSM Bucureşti, însă decizia finală va aparţine Consiliului General. Momentan, în Consiliul General, PSD şi PNL formează o majoritate ostilă faţă de actualul primar. Însă din luna octombrie se va forma o nouă majoritate pe baza rezultatului de la alegerile locale din 9 iunie.

Salariul Cristinei Neagu, 'comentat' de Nicușor Dan

”E important ca această echipă să fie în competiţii internaţionale, pentru că este un brand al Bucureştiului”, arată primarul general. De asemenea, Nicuşor Dan susţine că salariul Cristinei Neagu, cea mai bine-plătită handbalistă din echipa CSM Bucureşti, nu este unul exorbitant. ”Sunt jucătoare care au plecat de la noi la alte echipe din campionatul naţional luând salarii mai mari decât puteam noi să le dăm”, a susţinut Nicuşor Dan, la Prima TV. Salariul Cristinei Neagu se ridică la 20.000 de euro net lunar, potrivit unor surse din primărie.

Primarul general Nicuşor Dan a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă Primăria va finanţa în continuare echipa de handbal CSM Bucureşti.

”E o decizie pe care o vom lua împreuna cu Consiliul General, opţiunea mea este da. Din păcate, presa spune că noi plătim salariile cele mai mari. Realitatea spune că noi am fost pe locul 7, ca buget, dintre echipele care au fost în Liga Campionilor. Echipa a ratat Final Four (cele mai bune patru echipe din în Liga Campionilor - n.r.), pentru că Final Four înseamnă locurile 1-4, şi noi am avut bugetul cu numărul 7.

E cumva logic. Tot timpul ne propunem să fim în primele patru, dat totuşi avem bugetul cu numărul 7. Şi am fost tot timpul în primele 8. Obiectul a fost primele patru. Nu am atins acest obiectiv, numai că el era uşor nerealist, din moment ce aveam bugetul 7. E important ca această echipă, ca Rapid, Dinamo, ca alte echipe din Bucureşti, să fie în competiţii internaţionale, pentru că este un brand al Bucureştiului. Nu cred că ar trebui să dublăm bugetul ca să ne propunem să câştigăm Liga Campionilor, cred că aşa cum funcţionează echipa e forate bine”, a declarat Nicuşor Dan la Prima TV, potrivit News.ro.

Handbalista Cristina Neagu, cel mai bine-plătită handbalistă din echipa CSM Bucureşti, a fost acuzată în presa sportivă că primeşte un salariu exorbitant din bani publici. Întrebat dacă împărtăşeşte această idee, Nicuşor Dan a negat.

”Nu. Sunt jucătoare care au plecat de la noi la alte echipe din campionatul naţional luând salarii mai mari decât puteam noi să le dăm, este o piaţă a jucătoarelor de handbal feminin şi fiecare dintre ele primeşte valoarea sa de piaţă negociată, +- 5%, ca în orice act comercial. Nu e relevant cât are o jucătoare, relevant este bugetul total al echipei”, a explicat Nicuşor Dan.

Cristina Neagu, multiplă campionat naţională şi câştigătoare a Ligii Campionilor, are un salariu lunar de 20.000 de euro, susţin surse din Primăria Generală. Echipa de handbal CSM Bucureşti are un buget anual de 3,6 milioane de euro, din care 2,8 milioane din bani publici, iar alte 800.000 de euro din surse private, potrivit presei sportive. Sezonul recent încheiat, CSM Bucureşti a ratat calificarea la turneul Final Four al Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă de echipa franceză Metz.