Selecționata lui Edward Iordănescu a încheiat pe primul loc Grupa E și va da peste Olanda în optimile de finală ale Campionatului European din 2024, găzduit de Germania și transmis în direct la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

Florin Răducioiu exultă după România - Slovacia și face o promisiune în direct la TV

Prezent la emisiunea moderată de Costin Ștucan de pe Pro TV - Studio EURO 2024 - Florin Răducioiu, fost internațional român, și-a exprimat bucuria în urma calificării României în optimile turneului final și a făcut o promisiune.

Răducioiu a precizat că în cazul în care tricolorii vor învinge Olanda în optimi va ieși în stradă, în Piața Universității, alături de suporteri.

”Eu încă nu am ieșit, nu am putut, suntem aici. Am văzut meciul cu sufletul la gură. Am suferit. Meciul nu a fost simplu. Mi-aș dori să cred, nu va fi simplu, că vom trece de meciul cu Olanda. Dacă ne calificăm, promit, sper că am timp, să ies la Universitate. Promit să fiu alături de suporteri”, a spus Florin Răducioiu.

Echipele de start

România: Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R.Marin, Stanciu, M.Marin - Hagi, Drăguș, Coman

Rezerve: Alibec, Bîrligea, Cicâldău, Man, Mihăilă, Mogoș, Moldovan, Nedelcearu, Olaru, Pușcaș, Racovițan, Rus, Sorescu, Șut, Târnovanu

Selecționer: Edward Iordănescu

Slovacia: Dubravka - Duda, Hancko, Haraslin, Kucka, Lobotka, Pekarik, Schranz, Skriniar, Strelec, Vavro

Rezerve: Benes, Bero, Bozenik, De Marco, Duris, Gyomber, Hrosovsky, Kosa, Obert, Ravas, Rigo, Rigo, Rodak, Sauer, Suslov, Tupta

Selecționer: Francesco Calzona