Romania si-a aflat adversara din play-off-ul Campionatului Mondial de Handbal masculin din 2021! Misiune dificila pentru "tricolori"

Mondialele din 2021 vor avea loc in Egipt.

In urma tragerii la sorti de la Viena, nationala Romaniei va infrunta Bosnia-Hertegovina in primul play-off pentru calificarea la Campionatul mondial de anul viitor.

Echipa antenata de Rares Fortuneanu si Adrian Petrea va juca in luna aprilie, primul meci urmand a se disputa pe teren propriu. In cazul unei victorii, "tricolorii" vor fi nevoiti sa mai treaca de un play-off, contra unei echipe clasate pe pozitiile 4-20 la EURO 2020 (exclus Danemarca), in luna iunie.

Duelul se anunta unul dificil, insa nu imposibil. Bosnia-Hertegovina a participat anul acesta la Campionatul European, acolo unde Romania nu a fost prezenta, dar a pierdut toate 3 partidele din grupe.

Handbalistii romani au ajuns in aceasta faza de calificare dupa ce au trecut de un turneu preliminar contra Italiei, Georgiei si Kosovo.