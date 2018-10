Romania s-a facut de ras cu Portugalia! De 4 ori campioana mondiala, nationala se chinuie sa ajunga la EURO

Ar trebui sa organizam un Euro si la handbal, ca sa mai ajunga si baietii la turneul final.

De 4 ori campioana mondiala, Romania s-a facut de rusine in Portugalia, iar la Cluj vine campioana mondiala, Franta.

Romania a pierdut cu 21-13 in Portugalia. O singura data in ultimele doua decenii, romanii de la handbal au mai inscris atat de putin. Selectionerul Portugaliei ii antreneaza pe baietii de la CSM. Chiar daca la turneul final vor fi 24 de echipe in loc de 16, spaniolul Montoya are o misiune imposibila pe banca nationalei. Pentru el a fost meciul de debut. Baietii nu au mai fost la Euro din 1996 si vor intalni la Cluj campioana mondiala, Franta.

"Nimeni n-o sa zica ca trebuie sa castigam neaparat. Mi se pare stupid sa dai un antrenor afara dupa primul meci. Nu dati cu cutite in el deja", a declarat Alex Csepreghi