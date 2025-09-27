VIDEO CSM București, eșec în grupele Champions League!

CSM București, eșec în grupele Champions League! Handbal
Alexandru Hațieganu
Campioana României a pierdut în deplasarea din Franța.

CSM BucurestiBrest Bretagne HandballEHF Champions LeagueHC PodravkaGloria Bistrita
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de liderul grupei B a Ligii Campionilor, Brest Bretagne Handball, scor 34-31 (17-17), în meci contând pentru etapa a III-a.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Mairot 9 goluri, Lott 7, Ondono 4, pentru Brest, respectiv Ostergaard 9, Omoregie 7, Brnovic 4, pentru CSM.

O victorie și două înfrângeri până acum pentru CSM

În etapa inaugurală din grupa B, CSM Bucureşti a pierdut la limită în deplasare, cu Ilast Handbold, scor 27-28, iar apoi a dispus pe teren propriu de FTC Budapesta, scor 31-28.

În etapa a III-a s-a mai jucat meciul dintre FTC Budapesta – Sola HK, scor 26-25, iar celelalte partide sunt între HC Podravka – Odense Handbold şi Ikast Handbold – Krim Ljubljana.

În etapa a IV-a, CSM Bucureşti va juca pe teren propriu, cu HC Podravka, în 5 octombrie.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa. news.ro

Monaco, distrusă de Lorient, Ansu Fati salvează rușinea! Urmează Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
I-a făcut Simonei Halep zile fripte, iar acum se retrage din tenis: „De data asta pe bune”
Lucescu și Stoichiță, surprinși la Petrolul - Rapid. Ce fază controversată din Superliga analizau
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!

Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!

Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul

I-a făcut Simonei Halep zile fripte, iar acum se retrage din tenis: „De data asta pe bune”

Lucescu și Stoichiță, surprinși la Petrolul - Rapid. Ce fază controversată din Superliga analizau

Răsturnare de situație la FCSB: "Nu va face parte din lot!"



Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!
Răsturnare de situație la FCSB: "Nu va face parte din lot!"
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!
Meciul lui FCSB, în aer! MM Stoica, revoltat: "Ăsta e un haos total"
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
Monika Kobylinska pleacă de la CSM București, dar rămâne în Liga Florilor!
Dunărea Brăila - CSM București 24-31 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO!
Ea este Dagmara, ultimul transfer de Champions League din Liga Florilor!
Al treilea jucător transferat din Bundesliga la Dinamo! ”Cred că Dinamo este locul perfect”
