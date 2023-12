„Mie nu îmi plac meciurile astea!” Primele declarații ale tricolorelor după debutul perfect la Campionatul Mondial de handbal feminin

Naționala României a bifat debutul perfect la Campionatul Mondial de handbal feminin. În absența Cristinei Neagu, accidentată, tricolorele s-au impus cu 44-19 (25-6) în duelul inaugural al grupei, cu Chile. Eliza Buceschi a fost numită 'Player of the match', după ce a marcat 6 goluri din 7 aruncări.

Cristina Laslo: „Mie nu îmi plac meciurile astea!”

Cristina Laslo a vorbit la finalul meciului pentru IHF, extrem de bucuroasă pentru victoria obținută. Cu toate astea, centrul a spus că nu îi plac astfel de meciuri, preferând duelurile mai în forță, cu echipe de același calibru.

Laslo a vorbit și despre absența Cristinei Neagu și s-a arătat încrezătoare în capacitatea naționalei de a obține rezultate bune și fără cea mai bună jucătoare.

„A fost bine, ne așteptam la un debut frumos de ziua României, ne-am putut bucura să cântăm imnul împreună, să avem fanii alături de noi. Am făcut un meci bun, ne-am încălzit pentru meciul cu Serbia.

Mâine avem pauză, deci primul meci a fost unul reușit. Ne-am acomodat puțin cu sala, nu e chiar așa ușor, mingea e un pic nouă, sala e mare, e frig, sunt o grămadă de chestii. A ieșit bine, trebuie să ne acomodăm cât mai repede și să jucăm din ce în ce mai bine.

Eu aș prefera să jucăm meciuri mult mai tari, mie nu îmi plac meciurile astea, dar începând de poimâine cu Serbia vor începe meciurile din ce în ce mai tari, nu mai există meciuri slabe și abia aștept meciul cu Serbia, să ne luptăm cu ele și bineînțeles cu Danemarca, echipa gazdă, care e o echipă foarte bună. V-am zis, România e pregătită pentru lupte mari și pentru bătaie la ora meciului.

E un drum foarte lung, suntem abia la început, o așteptăm să revină (n.r. pe Cristina Neagu), suntem alături de ea, pentru că e un moment greu, fiind ultimul turneu final pentru ea, își dorește foarte tare să joace și să fie alături de noi, însă situația e incertă. O așteptăm cât mai repede, dar sper să fie sănătoasă la 100%, să intre pe teren și să ajute România. Încercăm să ne adaptăm și joacă echipa României, până la urmă, cu ea sau fără ea trebuie să dăm totul pe teren. O așteptăm, sper să fie sănătoasă și să joace pentru România.

Sunt coordonator de joc, am experiență mare, sunt una dintre cele mai experimentate jucătoare din acest turneu pentru România, am ajuns și în momentul ăsta, fără Cristina în teren simt o responsabilitate în plus și vreau ca România să fie disciplinată și fiecare să își asume rolul ei în teren.

Avem un culoar bun după atâția ani în care am avut adversari puternici, Norvegia, Olanda, Danemarca, e bine că o prindem în grupă pe Danemarca și sper ca prin prisma rezultatelor din celelalte grupe să prindem un culoar bun și să ne ducem mai departe. România are nevoie de acest noroc și merită după atâția ani de neșansă să joace în sferturile de finală, avem culoar bun și echipa e într-o formă chiar bună și pozitivă”, a declarat Cristina Laslo la finalul meciului pentru IHF.

Diana Ciucă: „Am considerat că e un meci de pregătire!”

La rândul ei, Diana Ciucă și-a continuat forma bună de la Rapid și a avut o eficiență de 55%, cu 6 intervenții bune. Portarul s-a arătat încântat de startul bun, însă a evidențiat că meciurile puternice încep abia duminică.

„E clar că ne simțim bine, tot ce am discutat că vrem să facem la acest meci s-a pus în practică, am considerat că acest meci este unul, fără să desconsiderăm adversarul, de pregătire pentru următoarele și consider că am reușit să intrăm în febra campionatului. Doamne ajută să continuăm așa, mai sunt meciuri, acesta nu a fost unul de mare miză.

Îmi ajut echipa cu ce pot. Fiind subiectivă, clar mă simt favorită cu Serbia, ne dorim să batem până la urmă, se va disputa în teren și noi vom face tot ce putem ca să câștigăm. Le mulțumesc fanilor că au venit și că ne susțin, sper să îi facem mândri. Vreau să le zic 'La mulți ani' tuturor românilor de Ziua României”, a declarat și Diana Ciucă pentru sursa citată.