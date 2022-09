Patricia Vizitiu a debutat la noua echipă, la aproape 20 de ani de la primul meci jucat la senioare  

Patricia Vizitiu, care va împlini 34 de ani pe 15 octombrie și care a avut în carieră câteva accidentări grave, vrea să revină în Liga Florilor, împreună cu noua sa echipă, Activ Prahova Ploiești. În primul meci din acest sezon, prahovencele au învins cu 39-28 pe CSM București DivA, echipa secundă a vicecampioanei României. La aproape 20 de ani de la debutul în tricoul Oltchimului, handbalista spune că se simte excelent și a fost tentată să rămână în activitate de proiectul de la Ploiești.

"Sunt o persoană care se adaptează ușor într-un vestiar"



"Este un început destul de bun de sezon pentru noi, consider că scorul spune totul despre evoluția noastră. Eu sper să avem un parcurs cât mai bun și să ajungem la turneul final, unde vrem să reușim promovarea în Liga Florilor. Bineînțeles, toată lumea știe că obiectivul nostru este promovarea. Am fost mereu atrasă de proiectele ambițioase ale cluburilor. Consider că putem avea handbal de calitate și în prima ligă, și în liga secundă. Vrem să luăm meciurile pas cu pas și sper să fim sănătoase, pentru că avem un lot bun și, dacă suntem apte de joc, cred că ne putem îndeplini obiectivul.

Nu mi-a fost greu să mă adaptez, pentru că sunt o persoană care se adaptează ușor într-un vestiar. Fetele și conducerea m-au primit destul de bine și le mulțumesc pentru încrederea acordată. Fizic mă simt foarte bine, nu am renunțat la gândul de a juca în Liga Florilor. Cred că o pauză era de bun augur. Consider că pot să fac handbal de performanță și în liga a doua. Am alergat și la Brașov după promovare, mi-am dorit acest lucru, din păcate nu s-a putut. Poate îmi trec în palmares o promovare cu Activ.

"Sper din suflet să văd mai multe românce în teren"



Eu am debutat la 14 ani, la Oltchim. Sunt foarte mulți ani de atunci, aproape două decenii. Nu m-am gândit la ce va urma după cariera de jucătoare. În primul rând, vreau să fiu sănătoasă, echipa să aibă un parcurs cât mai bun, să promovăm și să pot petrece mai mult timp cu familia.

De asemenea, sper din suflet să văd mai multe românce în teren, pentru că avem multe jucătoare cu potențial. Consider că e prea mare numărul de jucătoare străine. În liga a doua, baza este reprezentată de jucătoarele românce, dar nu ar trebui să fie așa doar aici. Ar trebui să avem mai multe românce și în Liga Florilor, dacă ne dorim o națională puternică. Nu putem avea rezultate cu o echipă formată din jucătoare care nu au meciuri în prima ligă, care sunt rezerve la echipele de club", a spus Patricia Vizitiu pentru Sport.ro.

Multiplă campioană națională, finalistă de Champions League și locul al treilea la Europene



Patricia Vizitiu (33 de ani) s-a născut la Petroșani și a jucat la CSȘ Petroșani (2000-2002), Oltchim Rm. Vâlcea (2002-2006), CS Rulmentul Brașov (2006-2009), Oltchim Rm. Vâlcea (2009-2012), Uskudar BSK Istanbul (2012-2013), Krim Ljubljana (2013-2014), CSM București (2014-2015), HCM Baia Mare (2015-2016), HCM Rm. Vâlcea (2016-2017), SCM Craiova (2017-2020), CSU Danubius Galați (2020-2021), CS Dacia Mioveni (2021), Corona 2010 Brașov (2022) și Activ Prahova Ploiești (2022). Are 46 de selecții și 61 de goluri pentru echipa națională a României.

În palmaresul său se găsesc titlul de campioană (2006, 2010, 2011, 2012, 2015) și vicecampioană (2007, 2008, 2009, 2016, 2018) a României, trofeele Cupei României (2011) și Supercupei României (2011), Cupa Turciei (2013), titlul, Cupa și Supercupa în Slovenia (2014), o finală (2010) și locul 3 (2009, 2012) în Champions League, a fost finalistă în Cupa Cupelor (2008), câștigătoare de Challenge Cup (2006) și de Cupa EHF (2018).

Cu echipa națională de senioare are un bronz la CM 2015, reușind performanțe notabile și cu reprezentativele U19 (bronz / CE 2007), U18 (bronz / CM 2006), U17 (argint / CE 2005) și universitară (bronz / CMU 2016). Postul său de bază este inter dreapta. De-a lungul carierei, a avut accidentări serioase la umărul stâng, aceeași cu care s-a confruntat Cristina Neagu, și la genunchi, unde a fost operată la ligamentele încrucișate, în 2012.

Foto - Gabriel Chirea