Alexandra Trifan (33 de ani) este una dintre cele mai iubite handbaliste de către galeria Rapidului, club pentru care joacă de aproape opt ani, perioadă în care a evoluat cu Liga Națională, în Divizia A, apoi a fost om de bază în echipa care a reușit întoarcerea pe prima scenă și revenirea în topul întrecerii interne.

Este rivală pe post cu Buceschi, Fernandez și Polman

Confruntată cu numeroase accidentări grave de-a lungul carierei, ea s-a recuperat recent după o ruptură de ligamente și evoluează la echipa secundă a clubului giuleștean, unde este colegă cu junioare care au jumătate din vârsta sa. Centrul a fost cea mai bună jucătoare a echipei sale în meciul contra lui CSM București DivA și spune că ar face față în Champions League, dacă se va apela la ea, dar că Eliza Buceschi, Alicia Fernandez și Estavana Polman sunt jucătoare de mare valoare și acoperă bine postul de centru.

"La echipa a doua nu avem foarte mulți suporteri, cred că vin mai mult părinții fetelor"

"A fost un meci destul de greu contra lui CSM București. Eram conștiente de la început că nu o să fie un meci ușor. Am încercat să dăm tot ce putem, dar, din păcate, au fost mai bune decât noi. CSM a avut 3-4 jucătoare din lotul primei echipe și nu au fost chiar cu lotul întreg. E o echipă frumoasă, înaltă, se vede că luptă foarte mult fizic.

S-a simțit diferența de talie, pentru că ele sunt mai înalte. Este greu să pătrunzi printre ele, dar am încercat să compensăm prin viteză, să desfacem jocul ca să avem culoare. Cred că s-a simțit un pic pe teren și rivalitatea dintre primele echipe. La echipa a doua nu avem foarte mulți suporteri, cred că vin mai mult părinții fetelor, le mulțumim că sunt lângă noi.

"Sunt pregătită să joc în Champions League, dacă se apelează la mine"

Eu am jucat mai mult la echipa a doua, mă mai antrenez cu senioarele când au nevoie. În principiu, sunt la echipa a doua. Am apucat doar două antrenemente cu echipa mare, după venirea lui Kim Rasmussen, nu pot să spun dacă voi fi chemată mai des sau nu acolo. Vom vedea.

Eu încă mai cred că Rapid are șanse la titlu, deși pare că CSM s-a distanțat un pic. Orice e posibil. Sunt pregătită să joc în Champions League, dacă se apelează la mine. Dar cred că lotul e destul de mare, iar jucătoarele sunt foarte valoroase, acoperă bine postul. Sunt conștientă că va fi greu să mă întorc acolo.

A ales să nu se opereze după o ruptură de ligamentele la genunchi

Am avut probleme la genunchi, ligamentul colateral drept și posteriorul rupt, dar nu m-am operat. M-am recuperat fără operație, s-a refăcut bine și am putut să joc. De obicei se operează astfel de probleme, dar pentru că am avut masa musculară foarte bună m-am recuperat foarte repede. Am mers pe principiul acesta, să fac doar recuperare. Dacă nu mergea, trebuia să mă operez. Nu se simte deloc vreo diferență în timpul antrenamentelor sau meciurilor. M-am recuperat cum trebuie și nu simt absolut nimic.

Știu că am fost numită cea mai tatuată handbalistă din România. E o pasiunea de-a mea, mi-am mai făcut câteva, mi-am completat tatuajele de pe mâna stângă. Nu am planuri de viitor, mă gândesc doar la jucat. Sunt antrenoarea din teren, ca să zic așa, pentru că sunt cea mai în vârstă dintre jucătoarele de la Rapid II. Am mai multă experiență și încerc să ajut echipa și să le ajut pe colege cum pot mai bine.

Unele dintre fetele mai tinere mi-au zis 'sărut mâna, doamnă', când am venit prima dată. Dar am vorbit cu ele și le-am cerut să nu-mi mai spună așa, pentru că fac parte din colectiv, sunt una dintre ele. Sunt câteva fete bune la echipa secundăa Rapidului, cred că pe viitor se poate conta pe ele la prima echipă", a declarat Alexandra Trifan pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea