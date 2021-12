O jucătoare din naționala Iranului, apel disperat după ce a evadat din lot: "S-a ţipat atât de tare la noi, am fost șocată" 

Calificate în premieră la un turneu final, jucătoarele din Iran au reprezentat o atracție la competiția din Spania, ținând cont de regulile stricte de conduită pe care le-au respectat.

Interul dreapta al naționalei a rămas în Spania, unde a și cerut azil, iar într-un interviu acordat pentru postul "Voice of America" a vorbit în lacrimi despre dramele pe care le trăiesc femeile în Iran, dar și colegele sale de la lot.

„Coşmarul nostru a început înainte să fie trimisă echipa la Mondiale. Când s-a anunţat lista jucătoarelor convocate, lipseau două dintre cele mai bune handbaliste pe care le avem în Iran. Am fost şocată!

Am crezut, iniţial, că e o greşeală din partea federaţiei. În fine, ulterior, a apărut un editorial pe tema asta, în care neconvocarea celor două fete era criticată pe bună dreptate. Textul respectiv a fost distribuit pe reţelelele sociale. Fiind de acord cu ce scria acolo, am dat Like. De aici, a început totul.

A doua zi, la reunirea lotului, a coborât pe teren un oficial al federaţiei. Care ne-a băgat în şedinţă. A început să ţipe la noi. Pentru că fuseserăm mai multe fete care dăduserăm Like la acel text distribuit pe reţelele de socializare. Am fost ameninţate că nici nu vom fi trimise în Spania, la Mondiale.

Că ne vor tăia şi pe noi de pe listă. S-a ţipat atât de tare la noi, încât una dintre colege a început să plângă în hohote”, a spus Bapiri pentru Voice of America.

Meciul cu România, punct de cotitură pentru jucătoarea iraniană



"Vă spun atât: dacă federaţia nu ne lua garanţii bancare, înainte să fim trimise în Spania, de 45.000 de euro de om, vă spun că nimeni din această echipă nu s-ar fi întors în Iran!

Eu am refuzat să mă întorc în Iran, pentru că acolo se întâmplă nişte lucruri atât de rele, încât nu pot să le accept. Vreau să merg undeva… Uitaţi, să vă povestesc ceva despre primul nostru meci la Mondiale, cu România.

O adversară, fără să vrea, în timpul jocului, mi-a tras vălul de pe cap. Nici nu puteţi să vă imaginaţi cum s-a purtat apoi cu mine supervizorul echipei… Dar, una peste alta, nu mai pot să accept să fiu tratată în felul acesta. De aceea, am şi rămas în Spania", a mai povestit sportiva.