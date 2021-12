Coșmarul prin care trec sportivii din Iran care cer azil politic: ”Te băgăm într-un sac și dispari de tot!”

Într-un interviu în care și-a explicat decizia de a rămâne în Spania pentru a scăpa de chinurile din țara sa natală Bapiri le-a cerut scuze fostelor sale colege de la naționala Iranului, care riscă să nu mai fie lăsate așa ușor la competițiile internaționale.

Scandal de proporții după fuga lui Bapiri din Iran

”Știu în ce tensiune vor trăi... De acum încolo, urmările deciziei mele se vor răsfrânge asupra lor!”, a spus Bapiri, în presa internațională, citată de Adevărul.

Cazul lui Bapiri a fost mediatizat intens, însă nu este pentru prima oară când un sportiv din Iran alege să facă un gest disperat și să nu se mai întoarcă în țara natală după participarea la un turneu internațional.

Boxerul Omid Ahmadi-Safa a fost și el în aceeași categorie. A rămas în Italia și, într-un interviu pentru presa din Iran, a avut câteva mărturisiri tulburătoare. A fost amenințat după ce s-a pozat cu un sportiv din Israel, iar familia sa a fost amenințată.

„În Italia, am făcut o poză cu un sportiv israelian. Eu nici nu ştiam ce naţionalitate are tipul respectiv. Din prietenie, m-am fotografiat cu el. De aici, a ieşit un scandal uriaş. Când am văzut că sunt certat, i-am spus şefului delegaţiei că, decât să se lege de astfel de lucruri, mai bine îmi plăteşte prima pentru rezultatele obţinute.

Moment în care, efectiv, a trecut la jigniri la adresa mea. Şi ameninţări! Mi-a transmis textual: «Când ne vom întoarce în Iran, te băgăm într-un sac şi dispari de tot! Să vezi prime atunci! Te vom distruge».

Şeful delegaţiei mi-a transmis că are el un om în Italia căruia îi dă trei milioane de dolari ca să mă ducă înapoi în Iran. Când m-am conectat la internet, am aflat că îmi ameninţaseră şi familia. Sunt tot felul de restricţii ridicole. N-ai voie să publici nimic pe reţelele de socializare, când eşti în afara ţării, în vreo competiţie.

Apoi, pentru că Iranul nu recunoaşte Israelul, ca stat, n-ai voie să intri în ring cu sportivii din această ţară. Iar dacă ai ghinionul să ai un rival israelian puternic în categoria ta, atunci de câte ori ajungi faţă în faţă cu el, trebuie să te dai lovit.

În Iran, ca sportiv, mi-au distrus orice vis pe care îl aveam. În loc să fiu respectat, am primit numai jigniri. Şi nici nu sunt primul sportiv care a fost forţat să plece din ţara lui. Practic, ne dau afară! Singura soluţie, ca să reuşeşti, e să faci parte din sistem”, a spus Ahmadi-Safa, potrivit Adevărul.