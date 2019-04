O handbalista de la CSM Bucuresti, accidentata de 5 luni, a revenit in sala la antrenamentul echipei

CSM Bucuresti va intalni Metz Handball, campioana Frantei, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, vineri, in sala Dinamo.



Marti, la antrenamentul oficial deschis presei, a aparut si o sportiva care absenteaza de aproape jumatate de an. Amanda Kurtovici a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior si de menisc intern la genunchiul stang si a fost operata, in decembrie 2018, la Oslo. Interul dreapta s-a accidentat in meciul amical al nationalei tarii sale, Norvegia, cu Franta, la un turneu programat la finalul lunii noiembrie, inaintea Campionatului European.

Sportiva a urmarit antrenamentul echipei sale de pe banca de rezerve si a fost primita cu caldura de colege si de antrenorii Dragan Djukici si Adi Vasile, cu care s-a imbratisat si a discutat mai multe minute inainte si in timpul sedintei de pregatire. De asemenea, ea a dialogat indelung si cu medicul Florin Oancea, kinetoterapeutii Aureliana Gurau si Radu Mihai Suta, organizatorul de competitii Ionut Bugan si ofiterul de presa Ioana Patachi, toti dornici sa afle daca norvegianca poate incepe antrenamentele in perioada urmatoare.

Din ultimele informatii, Kurtovici inca nu poate calca normal pe piciorul operat, nu va putea evolua in niciun meci pana la finalul actualului sezon si, de altfel, nu va mai evolua deloc pentru „tigroaice”. La mijlocul lunii februarie 2019, ea a semnat contractul cu Gyor si a fost prezentata oficial de clubul maghiar. Handbalista de 27 de ani va juca in urmatoarele trei sezoane la castigatoarea Ligii Campionilor din ultimele doua editii.



Neagu si Cvijici, alte absente de marca pentru meciurile cu Metz

Din lotul CSM-ului pentru „dubla” cu Metz, care va stabili daca echipa bucuresteana se va califica in Final Four-ul Ligii Campionilor, lipsesc alte doua jucatoare foarte importante. Cristina Neagu se afla in perioada de recuperare dupa ce, in ianuarie 2019, s-a operat in Belgia, la clinica doctorului Marc Martens din Antwerp. Ea suferise o ruptura de ligament incrucisat anterior la genunchiul drept, in timpul meciului cu Ungaria, de la Campionatul European. Ea nu va putea evolua deloc in acest sezon, dar si-ar fi dat acordul sa isi prelungeasca contractul cu CSM Bucuresti pana in vara anului viitor.

Dragana Cvijici, pivotul sarb al echipei, si-a amanat operatia la cartilajul genunchiului stang pentru a juca in dubla cu Metz, dar nu poate evolua din cauza durerilor puternice. Celelalte intalniri din „sferturi” Ligii Campionilor sunt Odense - Gyor, Ferencvaros - Rostov si Buducnost - Vipers.