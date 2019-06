Rapid se intareste cu o “regina” si o “printesa”. :) Doua handbaliste importante vor juca in Giulesti

Paula Ungureanu ramane in Bucuresti, dupa ce a plecat de la CSM Bucuresti.

Oficialii CS Rapid s-au inteles cu handbalista muntenegreana Jasna Boljevici (30 ani). Ea a facut parte din lotul Muntenegrului, care a castigat titlul european in 2012. De asemenea, handbalista a jucat cu reprezentativa tarii sale la Jocurile Olimpice de la Londra, intr-o echipa cu Bojana Popovici si Katarina Bulatovici, care a castigat medalia de argint, fiind si finalista a Cupei EHF, in 2013. De-a lungul carierei, Jasna a evoluat pentru ZRK Podgorica (2007-2008, HC Naisa Nis (2008-2011), Bekescsabai (2011-2012), Issy-Paris Hand (2012-2013), Le Havre HAC (2013-2014), CSM Roman (2014-2018) si Magura Cisnadie (2018-2019). Muntenegreanca a fost considerata una dintre cele mai frumoase handbaliste din Liga Nationala, in sezonul trecut.

Boljevic este al treilea transfer anuntat de Rapid, dupa cele ale portarului Paula Ungureanu si interului stanga Elena Livrinikj. Ungureanu (39 ani) este una dintre cele mai bune handbaliste din Romania in ultimii 20 de ani, cu evolutii senzationale pentru Rulmentul Brasov, Remin Deva, Oltchim Rm. Valcea, HCM Baia Mare si CSM Bucuresti, dar si Hypo Viena, Dunaferr si Podravka. Portarita a participat la toate marile performante ale echipei nationale din aceasta perioada: argint la Mondialul din 2005, bronz la Euro 2010 si bronz la Mondialul din 2015. Desi parea ca va accepta ofertele de la Corona Brasov sau Gloria Bistrita, veterana a ales sa ramana in Bucuresti.

Livrinikj (24 ani) poate evolua pe post de centru sau inter stanga, este componenta a echipei nationale a Macedoniei de Nord si a fost legitimata ultima data la CSU Danubius Galati. Din lot vor mai face parte si multe jucatoare importante din sezonul trecut, in care Rapid a reusit promovarea, precum Andreea Traila (accidentata), Lidija Horvat, Camelia Carabulea, Olivia Nanu, Iuliana Geana-Abbara, Alexandra Trifan, Georgiana Bazon sau Marina Ilie, iar in perioada urmatoare vor mai fi anuntate 3-4 transferuri, necesare pentru indeplinirea obiectivului, evitarea retrogradarii din Liga Nationala. In sens invers, Andreea Popa si Cristina Ciausescu au plecat la Minaur Baia Mare, iar Patricia Moraru s-a transferat la Universitatea Cluj.

Vacanta de vara a echipei se va incheia pe 8 iulie, atunci cand antrenorii Robert Licu si Constantin Francu au programat reunirea lotului. Dupa o saptamana de pregatire la baza proprie, handbalistele vor merge intr-un cantonament de o saptamana, pentru acumulari fizice, la Sf. Gheorghe (jud. Covasna). Stagiul respectiv se va efectua in perioada 15-22 iulie, iar pe 31 august este programata prima etapa, in Sala „Rapid”, impotriva Coronei Brasov.