NEWS ALERT | Acum e acum! România Cristinei Neagu, grupă infernală la Campionatul European de handbal feminin 

Cristina Neagu și colegele ei au avut sorți nemiloși și au fost repartizate în Grupa C, alături de două dintre cele mai puternice națiuni din sportul cu semicerc, Franța și Olanda, și de Macedonia de Nord.

Reprezentativa condusă de Adrian Vasile, care ocupă funcția de antrenor principal și la CSM București, și-a aflat adversarele de la turneul din noiembire chiar în ziua în care au avut loc alegerile la Federația Română de Handbal. Fostul arbitru Constantin Din e noul șef al FRH și îi succede în funcție fostului pivot de la Steaua și Barcelona, Alexandru Dedu.

România s-a calificat la a 14-a ediție a Campionatului European de handbal feminin după disputa entuziasmanta cu Austria, jucată la Râmnicu Vâlcea.

Componenţa celor patru grupe este următoarea:

Grupa A (la Ljubljana): Norvegia, Ungaria, Croaţia, Elveţia;

Grupa B (Celje): Danemarca, Suedia, Slovenia, Serbia;

Grupa C (Skopje): Franţa, Olanda, Macedonia de Nord, România;

Grupa D (Podgorica): Polonia, Muntenegru, Germania, Spania.

