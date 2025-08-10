Selecţionata României s-a clasat pe locul 21 la Campionatul European de handbal feminin Under-17 de la Podgorica (Muntenegru), după ce a învins Macedonia de Nord cu scorul de 40-25 (22-10), duminică, într-o partidă pentru poziţiile 21-22.

România a dominat jocul de la un capăt la altul, câştigând fără drept de apel.

România - Macedonia de Nord 40-25 în pseudo-finala pentru locul 21



Pentru echipa antrenată de Alin Bondar au marcat Sara Maria Stark 8 goluri, Delia Maria Roşu 6, Raluca Maria Titu 6, Sara Alexandra Lupuian 5, Diana Ştefania Lefter 4, Maria Nela Rusu 3, Maria Cristina Sava 3, Agata Stoican 3, Monica Gabriela Scarlat 1, Ina Maria Dobroiu 1.

Portarul Arianna Gabriela Ardeleanu a avut 14 intervenţii.

De la învinse s-au remarcat Anja Lashkoska 7 goluri şi Marija Dimoska 5, scrie Agerpres.

La ediţia trecută, în 2023, România s-a clasat pe locul 11.

