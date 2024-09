Ilie Năstase a spus ce pensie primește. "O mare gogoriță!"

Primul lider ATP, unul dintre cei mai carismatici sportivi din toate timpurile, vorbește mereu franc despre banii pe care i-a câștigat din tenis și banii pe care îi are în prezent.

După marea rectificare a pensiilor pusă la cale de guvernanți, Ilie Năstase, dublu campion în turneele de Grand Slam, a spus cât primește pe 'fluturaș' acum. Nasty, fost președinte al Federației Române de Tenis, precizează că nu i-a crescut pensia. Absolut deloc!

Ce pensie are, de fapt, Ilie Năstase

În stilul său caracteristic, întâiul număr 1 din circuitul mondial, a menționat că banii îi primește pe card.

„1.435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei. Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1.435 de lei.

Nici mai mult, nici mai puțin! Am optat să primesc pensia pe card, așa că nu am nicio treabă cu poștașul pe partea asta. E adevărat că am gradul de general, pe care l-am primit, repet a mia oară, la modul de distincție extraordinară. La superlativ, iar gradul nu a fost și nu este nici azi urmat de plata vreunor drepturi financiare”, a declarat Ilie Năstase, pentru sportpesurse.ro.

Ilie Năstase, de la Progresul pe firmamentul tenisului mondial

Fostul mare tenisman Ilie Năstase s-a născut la 19 iulie 1946, la Bucureşti. „Nasty” - cum a fost poreclit de americani - a adus spectacolul pe terenurile de tenis din întreaga lume, îmbinând tehnica ireproşabilă şi loviturile de geniu, cu glumele, uneori şocante.

Debutul carierei sale internaţionale a avut loc la vârsta de 20 de ani, la Roland Garros, în 1966, când a jucat finala la dublu, alături de Ion Ţiriac. Primul mare succes internaţional l-a obţinut în 1972 în Statele Unite ale Americii, unde a câştigat turneul de la Forrest Hills. Tot în 1972, s-a impus împreună cu Ion Ţiriac în proba de dublu a turneului de la Roma şi la dublu mixt, la Wimbledon, alături de Rosie Casals.

Anul de glorie al lui Ilie Năstase a fost 1973, când a câştigat turneul de la Roland Garros, cel mai important concurs pe zgură, fără să piardă niciun set. În acelaşi an, s-a impus şi în proba de dublu la Wimbledon, făcând pereche cu prietenul său, americanul Jimmy Connors. De asemenea, a câştigat turneul de la Roma, unde l-a învins în finală pe spaniolul Manuel Orantes şi a fost desemnat primul lider al clasamentului mondial ATP.

În decursul carierei sale, Ilie Năstase a câştigat, potrivit www.atptour.com, 64 de turnee ATP la simplu şi 45 la dublu. A câştigat de patru ori Turneul Masters (Turneul Campionilor), în 1971, 1972, 1973, 1975; US Open în 1972 şi 1975; Openul Franţei în 1970 şi 1973; Wimbledon în 1973. A jucat 18 ani pentru echipa de Cupa Davis a României, câştigând 109 meciuri. În 1970, Ilie Năstase a intrat în rândul celor 20 cei mai buni jucători de tenis din lume.

A fost desemnat de patru ori „Cel mai bun sportiv român al anului” (1969, 1972, 1973 şi 1974). A fost timp de 40 de săptămâni nr. 1 mondial (23 august 1973 - 2 iunie 1974). A primit "Racheta de aur" la New York în 1973 şi este singurul român care are numele înscris în International Tennis Hall of Fame. În 1990, la Roland Garros, a obţinut Premiul deceniului. În 2005, revista „Tennis Magazine” l-a plasat pe locul 28 în lista celor „40 cei mai mari jucători de tenis din ultimii 40 de ani”.