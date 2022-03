Handbalul masculin românesc, în pericol: ”Problema e la nivel de strategie, de federație”

Echipa națională a ratat calificarea la Campionatul Mondial, după ce a pierdut barajul cu Macedonia de Nord. Ultima oară, reprezentativa masculină a jucat la Campionatul Mondial din 2011, urmând apoi o perioadă de secetă.

Daniel Georgescu, fostul manager al echipei Dinamo, cea mai bună echipă românească la nivel de club din handbalul masculin, a analizat situația selecționatei, care nu se regăsește de ani buni, deși au fost aduși antrenori de top la echipă.

"Din păcate, am mai pierdut o calificare. După tragerea la sorți îmi făceam speranțe. Am prins Macedonia de Nord care face un schimb de generații, iar la ultimul turneu final nu a avut o evoluție foarte concludentă (n.r. locul 22 la Euro 2022). După aceea prindeam o națională a Cehiei care la nivel de echipe de club nu are identitate. Nu a fost să fie, am clasat la primul meci, au fost și probleme de lot.

Este a nu știu câta oară când schimbăm și aducem antrenori de top și în care nu reușim. S-ar putea ca problema să nu fie la nivel de antrenor sau la nivel de jucători, ci pur și simplu să fie mult mai sus, la nivel de strategie, de federație, de implementare. Sunt multe lucruri de spus și în primul rând de pus la punct. Începem să ne ducem din ce în ce mai jos și asta nu este bine. Începem să cam dispărem la echipă națională de pe harta Europei, cel puțin la masculin, dar au început să fie probleme și la feminin.

Nu a avut nici Pasqui timp să-și aranjeze lucrurile, a avut și ghinionul să aibă accidentări. Dar haideți să ne uităm cine a fost în echipa Macedoniei. Pe lângă Mirkulovski la 38 de ani și Lazarov, 42 de ani, extremă stânga a fost Ojlevski, care a jucat pe la Odorhei, nu a performat. Extremă dreapta a fost Georgievski, care a jucat foarte mulți ani în campionatul României la CSM București. A fost o extremă bună, dar nu ceva senzație. Pe postul de portar a jucat Mitrevski, care și el a evoluat la Constanța. Deci sunt jucători care au trecut prin campionatul nostru, despre care nu poți să spui că au excelat, nu au titluri. Dar ei împreună, acolo, formează un grup.

Ce m-a surprins pe mine neplăcut, Macedonia de Nord fiind o echipă îmbătrânită, mă așteptam ca în partea a doua a meciurilor, noi să zburdăm. Culmea, ei cu o viteză mai redusă decât noi din cazua vârstei ne-au dovedit fizic. La București am obținut o victorie și atât. Jucătorii din Macedonia au forțat atât cât a trebuit. Pentru mine a fost elocvent când Stoilov primește o minge pe pivot și vrea să dea o pasă specială pe deasupra capului către extrema dreaptă în tușă. Ei nu au pus foarte mult accent pe meciul doi să îl câștige. Pentru ei era importantă calificarea.

OK, ai avut accidentări. Dar de ce nu îl aduci pe Fenici? Probabil că nu a fost în acel lot de 28. Nu poți să te duci cu Ghionea singur pe extrema dreaptă, mai există un Bujor dacă s-a accidentat Thalmaier, mai există un Tărâță, Buguleț. Vine cu Călin Dedu, un tânăr care din punctul meu de vedere va avea multe spuse în handbal, dar acum nu prinde minute la Dinamo. Se antrenează la un nivel foarte înalt, dar joacă la liga a doua. Și cu toate astea îl aduci și este normal că îi tremură mâna.

A avut 3 sau 4 ocazii de singur portarul și a ratat. A luat vreo 2 sau 3 depășiri de i-a rupt genunchii și a luat eliminare. S-a văzut lipsa de meciuri, lipsa de experiență internațională. În sala aia în care huiduia lumea, e greu pentru un copil de 18 ani care nu are experiență. Și atunci, nu prea am înțeles eu de la meciul acesta ce s-a dorit. Dacă ai dorit să pornești la un drum pe 3 ani de zile, ce caută Ghionea? Dacă ai vrut să te califici, de ce nu l-ai adus și pe Fenici sau mai știu eu pe cine considerai la vremea respectivă că te poate ajuta", a comentat Daniel Georgescu, la Eurosport.