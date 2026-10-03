Principalele marcatoare ale partidei au fost Almeida de Paula 7 goluri, Hovden 6, Stanko 5, pentru Gyor, respectiv Reichert 14, Seraficeanu 4, Ostase 4, pentru Gloria Bistriţa, scrie News.ro.

În alte meciuri din etapa a IV-a s-au înregistrat rezultatele: HSG Blomberg-Lippe – Podravka 31-33, Metz - Nykobing Falster Handbold 36-25. Ultima dispută a rundei va avea loc duminică, între Odense – Storhamar.

Campioana Gloria Bistrița, învinsă de ETO Gyor în Liga Campionilor

Anterior, Gloria Bistriţa a obţinut în grupa B rezultatele: 28-23 cu HSG Blomberg-Lippe, 26-40 cu deţinătoarea trofeului, Metz Handball, 29-27 cu Odense.

Programul următor al meciurilor Gloriei Bistriţa este: Nykobing Falster Handbold – Gloria (11 octombrie), Gloria - Storhamar Handball Elite (17 octombrie), Gloria – Podravka (8 şi 14 noiembrie).

Campioana Gloria Bistriţa participă pentru a treia oară în Liga Campionilor, iar în stagiunea trecută a ajuns până în sferturile de finală. În grupa A joacă şi vicecampioana CSM Bucureşti.

Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe poziţiile 3-6 din fiecare grupă vor evolua în faza play-off, în dublă manşă.

Învingătoarele se vor califica şi ele în sferturile de finală, în care se va lupta pentru Turneul Final Four (29-30 mai 2027).

Deţinătoarea trofeului este Metz Handball. La Turneul Final Four din 2026, CSM Bucureşti a obţinut medalia de bronz.