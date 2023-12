Reacția FRH după ce România a încheiat pe 12 Campionatul Mondial de handbal și a ratat tot ce se putea rata

Naţionala României a încheiat cu o victorie participarea la Campionatul Mondial de handbal feminin care are loc în Danemarca, Norvegia şi Suedia, 27-26 (13-10) cu Polonia, luni seara, la Herning, în ultimul meci din Grupa Principală III.

Elevele lui Florentin Pera aveau ca obiectiv pătrunderea în sferturi, țintă care le-ar fi dus într-un turneu preolimpic pentru calificarea la Paris 2024. Cu un joc slab în partidele cu Danemarca și Germania, România a ratat tot ce se putea rata: și prezența între primele opt națiuni ale lumii, dar și asigurarea obiectivului important, prezența la un preolimpic. Dacă ar fi mers la o competiție care le-ar fi dat dreptul să spere la JO 2024, România s-ar fi putut baza în continuare pe Cristina Neagu, cea care ar mai fi continuat la națională.

În meciul cu Polonia a strălucit Eliza Buceschi, care a marcat 11 goluri și a devenit golghetera Campionatului Mondial. Federația Română de Handbal a reacționat pe pagina de Facebook postând poze sugestive, dar și un mesaj simplu și concis, dar fără referire la obiectivul ratat.

"Mulțumim, Elizaaa Buceschiiii! România-Polonia 27-26, cu Eliza strălucitoare și dârză, desemnată cea mai bună jucătoare a meciului!", au scris cei de la FRH.

Ultimul meci al grupei se va juca între Danemarca (6 puncte) şi Germania (8 puncte), care vor ocupa primele două locuri în grupă. România încheie pe locul al treilea, cu 6 puncte, Japonia pe patru (4 puncte), Polonia pe cinci (4), iar Serbia pe şase (0).

???????? Hungary defeat ???????? Croatia in a fiery clash ???? With this result, ???????? Montenegro are heading to the quarter-finals ???? No more tickets left ???? ???????? Romania and ???????? Iceland also claim victories ????#aimtoexcite #DENNORSWE2023 pic.twitter.com/uoDAWCUM3j