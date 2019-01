Danemarca, noua campioana mondiala la handbal! Danezii i-au pulverizat pe norvegieni; Franta a cucerit medaliile de bronz

Danemarca a cucerit titlul mondial la handbal masculin.

Danemarca a invins 31 la 22 Norvegia in marea finala a Campionatului Mondial de handbal masculin! Danezii au condus pe parcursul intregii partide. Ei au condus cu 18-11 la pauza, marind diferenta in repriza secunda!



M. Hansen, cu 7 goluri, a fost cel mai bun marcator al noii campioane mondiale in finala. El nu a fost, insa, si cel mai bun marcator al partidei. Norvegianul Joendal a punctat de 8 ori!



Intr-un alt meci jucat astazi, Franta a invins Germania cu 26-25 in finala mica!