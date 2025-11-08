Campioana CSM Bucureşti a învins, sâmbătă, în deplasare, ultima clasată din grupa B a Ligii Campionilor, Sola HK, scor 38-30 (17-14), în etapa a VII-a. Echipa a fost condusă de Iulia Curea, numită antrenor principal interimar după demiterea lui Adrian Vasile.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Henriksen 5 goluri, Knutsen 5, pentru formaţia norvegiană, respectiv Omoregie (foto) 6, pentru CSM Bucureşti.

Tot sâmbătă s-a mai jucat meciul dintre Krim Ljubljana – Odense 30-38, celelalte dispute fiind programate între Brest Bretagne Handball – Ferencvaros şi Ikast Handball – HC Podravka.

Potrivit news.ro, CSM Bucureşti urcă temporar pe locul 4, cu 6 puncte.

În partidele anterioare, CSM a obţinut următoarele rezultatele: 27-28 cu Ikast Handbold, 31-28 cu Ferencvaros, 31-34 cu Brest Bretagne Handball, 34-24 cu Podravka, 27-31 cu Krim Ljubljana şi 30-36 cu Odense.

CSM Bucureşti va juca meciul următor pe teren propriu, returul cu Sola HK, pe 15 noiembrie, ultima partidă din acest an. Liga Campionilor se întrerupe până pe 10 ianuarie, pentru disputarea Campionatului Mondial.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

