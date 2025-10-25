Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă, în deplasare, de formaţia Krim Ljubljana (Slovenia), scor 31-27 (15-11), în etapa a V-a din grupa B a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Horacek 7 goluri, Egger 4, Abina 3, pentru Krim, respectiv Hansen 9, Maslova 7, Ostergaard 3, pentru CSM.

În partidele anterioare, CSM, antrenată de Adrian Vasile (foto), a obţinut următoarele rezultatele:

*27-28 cu Ikast Handbold

*31-28 cu Ferencvaros

*31-34 cu Brest Bretagne Handball

*34-24 cu Podravka.

Tot sâmbătă s-a mai jucat meciul dintre Podravka – Ferencvaros 33-37, celelalte meciuri programate fiind între Odense – Sola HK şi Ikast – Brest.

Potrivit news.ro, în următoarea etapă, CSM Bucureşti va juca pe teren propriu, cu Odense, pe 2 noiembrie.

În grupa A a Ligii Campionilor joacă şi Gloria Bistriţa.

