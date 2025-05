Pentru Cristina Neagu, aflată la ultimul său sezon din carieră, acesta a fost al șaselea trofeu al Cupei cu echipa bucureșteană, și al optulea pentru club. După succes, legendara handbalistă a împărtășit gândurile sale, subliniind atât bucuria victoriei, cât și o urmă de regret.



"Da, a fost o atmosferă foarte frumoasă. Mă bucur mult că am revenit. Primele 15 minute noi nu prea am fost în meci. Până la urmă, victoria e meritată, am fost echipa mai bună. A 8-a Cupă a României pentru club, am fost pe teren şi am câştigat-o", a spus Cristina Neagu, vizibil emoționată de atmosfera din sală și de performanța echipei.

"Nu e neapărat finalul perfect!"



Deși trofeul Cupei și posibila câștigare a Ligii Florilor conturează un final de carieră glorios, Neagu a mărturisit că și-ar fi dorit mai mult pe plan european: "Nu e neapărat finalul perfect. Mi-aş fi dorit foarte mult să mergem în Final Four, dar lucrul ăsta nu îl mai putem schimba. Ne luptăm pentru trofeele care mai sunt puse în joc. Cel de astăzi, pe care l-am obţinut deja şi da, ne dorim foarte mult să ieşim şi campioane în Liga Florilor."



Un moment emoționant la finalul partidei a fost cel în care colegele au purtat-o pe brațe, un gest pe care Neagu l-a apreciat enorm. Întrebată dacă s-a simțit ca o regină pe un tron, ea a răspuns: "Da, se poate spune şi aşa. Un gest foarte frumos al lor, m-am simţit specială. Mă simt specială".



Victoria din Cupă vine într-un moment important pentru Cristina Neagu, care urmează să fie decorată cu gradul de cavaler. "Mă simt mândră şi foarte onorată. Cred că a fost un sezon aproape perfect", a comentat handbalista.



Finala Cupei României a oferit un spectacol de handbal la cel mai înalt nivel, în direct la PRO ARENA și pe VOYO. Deși Gloria Bistrița a condus autoritar în prima parte a meciului, ajungând la un avantaj de 13-8, CSM București, cu o Cristina Neagu decisivă (5 goluri, inclusiv o reușită spectaculoasă de la propriul semicerc), a revenit și a controlat finalul de meci, adjudecându-și trofeul. Principalele marcatoare pentru CSM au fost Omoregie (8 goluri), alături de Neagu, Ostergaard și Pintea (câte 5 goluri). Pentru Gloria Bistrița s-au remarcat Laslo (5 goluri), alături de Nusser, Ostase și Kacsor (câte 4 goluri).