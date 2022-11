Record istoric! Carlos Alcaraz încheie anul pe locul 1 ATP. Incredibil: pe ce loc își propunea să urce, în urmă cu un an

Cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie, Carlos Alcaraz și-a asigurat statutul de lider mondial până la încheierea sezonului, în urma jocului rezultatelor înregistrate la Turneul Campionilor.

Absent la întrecerea celor mai buni opt tenismeni ai anului, din motive medicale, campionul US Open 2022 avea ca obiectiv pentru actuala stagiune clasarea în top 15 ATP.

Carlos Alcaraz va începe anul 2023 ca lider al clasamentului ATP

Sezonul a depășit cu mult așteptările tenismenului născut în 2003. În 2022, Carlos Alcaraz a cucerit 5 titluri ATP - la Rio de Janeiro, Miami, Barcelona, Madrid și New York - îndeplinindu-și visul de a deveni campion de Grand Slam, în urma finalei cu Casper Ruud, de la Flushing Meadows.

„Provocarea principală este să menținem nivelul de tenis pe care l-a jucat în ultima parte a sezonului, pentru a fi competitiv împotriva celor mai buni jucători din lume. E important pentru el, îi va permite să ne apropiem de top 15. Ăsta va fi obiectivul pentru anul următor,” spunea antrenorul lui Carlos Alcaraz, la finalul anului 2021, notează Sportskeeda.

Carlos Alcaraz, modest după câștigarea US Open 2022

„Uite care e treaba, nu vreau să-mi răpesc din merite, dar este adevărat că Djokovic, Rafa și Federer au fost la înălțime într-o perioadă în care toți jucau incredibil în același timp. Eu am avut norocul, sau cum vreți să îi spuneți, că Djokovic nu a putut juca. Fiecare are motivele lui, dar asta este realitatea.

El nu a putut juca prea mult o perioadă, iar Rafa a continuat să joace, dar nici el nu a jucat tot anul. Dar, așa cum am spus, nu vreau să-mi iau din merite. Am jucat tot sezonul, am jucat meciuri incredibile și turnee incredibile și am muncit din greu pentru ca astfel de lucruri să se întâmple", a declarat Carlitos într-un interviu acordat publicației The New York Times.