"Arbitrajul a fost OSTIL din primul minut! Mi-au spus ca ma elimina!" Explicatia Cristinei Neagu pentru infrangerea din returul cu Metz

CSM Bucuresti va juca in Final Four alaturi de Rostov, Vardar si Gyor.

Cristina Neagu a fost, alaturi de Bella Gullden, cea mai buna marcatoare la partida retur cu Metz, pierduta cu 27-20. CSM Bucuresti s-a calificat insa in Final Four datorita victoriei la 13 goluri pe propriul teren.

"Am intrat cu handicap de 5 goluri la pauza , am vorbit la vestiar sa fim linistite, concentrate. Nu m-am temut, avem mai multa experienta si mai multa valoare. si arbitrajul a fost cum a fost si nu ne-am putut face jocul. Am avut parte de un arbitraj extrem de ostil. A favorizat echipa gazda din primul moment al meciului. Arbitrul mi-a spus din primul minut ca daca mai ating pivotul îmi da eliminare. Mai avem multe de pus la punct, si la Budapesta jucam pe teren ostil.



Trebui sa jucam mult mai bine daca vrem sa jucam pentru trofeu. Nu am nicio preferinta, va fi un Final Four foarte echilibrat. Conteaza foarte mult forma din ziua semifinalei, sa ai si un pic de noroc. Mai avem o lung, e clar ca avem de analizat, ne vom pregati mai bine pentru ca vrem sa mergem la Budapesta cu sanse la trofeul Ligii Campionilor" a spus Cristina Neagu la Telekom Sport.