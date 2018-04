ACUM Metz 14-9 CSM Bucuresti in Champions League! VISUL unui nou Final Four! Repriza sub asteptari pentru CSM

CSM Bucuresti joaca impotriva lui Metz in sferturile Ligii Campionilor la handbal.

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

LIVE TEXT

PAUZA! Este 14-9 pentru Metz la pauza. CSM are in continuare un avantaj linistitor dupa victoria la 13 goluri din tur, insa CSM a jucat sub asteptari in prima repriza.

Min 29. Inscrie de la 7 metri si e 13-8

Min 27. Ratare din extrema pentru CSM, contraatac rapid si se face 13-7

Min 26. Aruncari de la mare distanta ale jucatoarelor noastre, Rajcic apara fara mari probleme. Metz inscrie din nou de la 7 metri 12-7

Min 24. Se reface cea mai mare diferenta din acest meci, de 4 goluri, dupa un gol primit din extrema 11-7

Min 22. Arbitri nu vad pasi la o jucatoare de la Metz, Mehmedovic faulteaza si este 7 metri si 2 minute eliminare 10-7

Min 21. Metz inscrie cu pivotul 9-7

Min 20. Paula Ungureanu face un meci fantastic, reusind 3 parade consecutive! Ramane 8-7

Min 18. Bella Gulden inscrie din nou de la 7 metri 8-7

Min 16. Gol si eliminare de 2 minute pentru CSM. 8-6

Min 14. Aruncare de la mare distanta a Cristinei, aparata de portarita lui Metz. Rateaza si adversarele atacul, mingea lovind bara. Ramane 8-5

Min 12. Gulden marcheaza al 2-lea gol al ei in acest meci, Metz inscrie si ea 8-5

Min 11. Gazdele se desprind, Johansson a cerut un time-out. Vin apoi cate un gol pentru ambele echipe 7-4

Min 9. Aruncare puternica a Cristinei Neagu care o izbeste in fata pe portarita lui Metz 4-3

Min 9. Doua atacuri rapide ale echipei franceze o readuc in avantaj 4-2

Min 8. Cristina Neagu inscrie cu o aruncare de la distanta 2-2

Min 7. Un nou atac ratat pentru CSM, o noua aruncare de la 7 metri ratata de Metz! Ramane 2-1

Min 4. Metz inscrie, CSM insa rateaza apoi atacul. Jucatoarele franceze au ocazia de a se desprinde, dar o lovitura de la 7 metri se duce peste poarta 2-1

Min 3. CSM egaleaza rapid 1-1

Min 2. Gazdele sunt cele care inscriu primele 1-0

Dupa 34-21 in partida tur de la Bucuresti, CSM este aproape de o noua calificare in Final Four al Champions League la handbal. Se stiu deja celelalte 3 echipe calificate in ultimul act - Rostov, Vardar si Gyor.

CSM Bucuresti spera sa evite o rasturnare de situatie istorica - niciodata in Liga Campionilor o echipa nu a reusit sa revina dupa ce pierduse la 13 puncte primul meci!

"Pentru ele, meciul cu noi a fost cel mai slab de pana acum. Nu aceasta este fata echipei Metz. Vor fi mult mai puternice, mai ales ca joaca acasa si pentru ca au o aparare foarte buna. Nu au aratat asta impotriva noastra, dar cu siguranta o vor arata acum" a spus Majda Mehmedovic inaintea partidei.

"Sigur ca ne pot pune probleme! Cred insa ca cele mai bune patru echipe din lume sunt Rostov, Vardar, noi si Gyor", a mai spus Per Johansson.