Cea mai tare grupă din Champions League este grupa C, acolo unde au fost repartizate Bayern Munchen, FC Barcelona, Inter Milano și Viktoria Plzen.

În timpul tragerii la sorți care a avut loc la Istanbul, Oliver Kahn a fost surprins în timp ce a râs când FC Barcelona a fost repartizată în grupa cu Bayern Munchen.

Presa internațională a catalogat gestul oficialului bavarez drept unul sfidător la adresa formației la care a ajuns Robert Lewandowski în această vară.

"Această interpretare a venit de nicăieri. Robert Lewandowski ne-a lăsat pentru FC Barcelona în urmă cu câteva săptămâni, acum tragerea la sorți ne aduce din nou împreună în grupe Champions League. Am zâmbit pentru că este o raritate în fotbal.

Am un respect imens pentru Robert și pentru Barcelona. Aceste meciuri vor fi o sărbătoare pentru suporterii ambelor echipe și pentru fanii fotbalului în general", a declarat Oliver Kahn, potrivit Marca.

În august 2020, Bayern Munchen, cu Robert Lewandowski și Thomas Muller pe teren, spulbera Barcelona, scor 8-2, în sferturile de finală din Liga Campionilor. Polonezul marca un gol, iar germanul reușea o dublă.

Look at Bayern‘s CEO Oliver Kahn when he found out Bayern are facing Barca ???????????????? Barca are not rated pic.twitter.com/aWbTcI2uIA