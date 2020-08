CUTREMURATOR! Cel mai mare dezastru european din ISTORIA Barcelonei! Messi, record NEGRU dupa 2-8 cu Bayern

Barcelona si-a trait cel mai urat cosmar in sfertul de finala din Champions League contra lui Bayern.

Nemtii au castigat cu 8-2 si i-au administrat Barcelonei cea mai dura infrangere europeana din istorie! Si pentru Messi jocul din aceasta seara e un minim istoric. Infrangerea de la Lisabona e cea mai grea din cariera extraterestrului argentinian, depasind bataia primita cu Argentina in Bolivia acum 11 ani, 1-6.



In 4440 de partide oficiale jucate in istoria clubului, Barca a luat 8 goluri in doar 6 partide.



12-1 vs. Athletic in La Liga (1931)

8-2 vs. Real Madrid in La Liga (1935)

11-1 vs. Sevilla in La Liga (1940)

11-1 vs. Real Madrid in Cupa Spaniei (1943)

8-0 vs. Sevilla in Cupa Spaniei (1946)

8-2 vs Bayern in Champions League