INCREDIBIL | Liverpool a comis-o la fel ca Botosani: echipa lui Klopp ar putea fi eliminata din Cupa dupa o greseala de incepator

Liverpool "a comis-o" la fel ca Botosani in Cupa.

Liverpool ar putea fi eliminata din Cupa Ligii Angliei dupa ce ar fi folosit un fotbalist ce nu avea drept de joc. Potrivit publicatiei engleze The Athletic, forurile engleze analizeaza situatia de la meciul dintre Liverpool si MK Dons de miercuri si ar putea sa elimine echipa lui Klopp din competitie.

Deocamdata, numele jucatorului ce nu ar fi trebuit sa apara pe foaia de joc la meciul din Cupa Ligii nu a fost dezvaluit, insa oficialii lui Liverpool recunosc ca au o problema si au emotiii in ceea ce priveste ramanerea echipei in competitie.



"Clubul este constient in privinta problemei administrative legata de unul dintre jucatorii nostri. Colaboram cu forurile decizionale in acest caz si nu vom face alte comentarii pana cand nu se va lua o decizie finala", a declarat ofiterul de presa al lui Liverpool pentru The Athletic.

Daca Liverpool va fi mentinuta in competitie, echipa lui Klopp se va intalni cu Arsenal luna viitoare in urmatoarea faza a turneului.