A inceput sa concureze pe vremea Uniunii Sovietice, acum viseaza la a 8-a Olimpiada! Incredibil: cea mai varstnica gimnasta in activitate, finala la sarituri la Mondiale

Oksana Chusovitina (43 de ani) va lupta pentru medalie in proba de sarituri a Campionatelor Mondiale de Gimnastica de la Doha, Qatar.

Chusovitina, acum in varsta de 43 de ani, a reusit o performanta fantastica. Ea s-a calificat in finala la sarituri, una dintre probleme ei favorite, la Mondialele de la Doha.

Oksana Chusovitina, care acum concureaza pentru Uzbekistan, s-a duelat de-a lungul anilor cu Lavinia Milosovici, Simona Amanar, Andreea Raducan, Sandra Izbasa si Catalina Ponor. De asemenea, ea a concurat impotriva romancelor reprezentand mai intai URSS, apoi Uzbekistan, Germania si din nou Uzbekistan.

Sportiva, care practica gimnastica din 1982, de la varsta de 7 ani, spune ca mai are un vis: inca o Olimpiada.

"Nu stiu de unde vine motivatia mea... Iubesc gimnastica enorm si nu ma pot opri", spune Chusovitina.

Oskana Chusovitina este sportiva cu cele mai multe Olimpiade la activ. Ea a participat la 7 editii ale Jocurilor Olimpice, depasindu-l in 2016 pe bulgarul Yordan Yovchev, care a participat in cariera sa la 6 editii ale JO.

In varsta de 43 de ani, Chusovitina va avea 45 la urmatoarele Jocuri Olimpice, cele de la Tokyo. Prin comparatie, unele dintre adversarele sale au si cu 25 de ani mai putin.

"Cand suntem in concurs, suntem egale", spune ea.

Oksana Chusovitina are si o poveste trista. Ea a concurat pentru Germania intre 2006 si 2012 in semn de multumire fata de faptul ca baietelul ei a fost tratat in Germania de leucemie. In prezent, fiul Chusovitinei are 18 ani.

1 medalie olimpica de aur are Oksana Chusovitina in palmares, castigata la Barcelona (1992) in proba pe echipe

1 alta medalie de argint a obtinut aceasta la JO, in proba de sarituri a JO de la Beijing (2008)

Alte 3 medalii de aur, 4 de argint si 4 de bronz a castigat ea la Campionatele Mondiale