Maria Holbură a rupt tăcerea: ”Stăteam ca un soldat în fața antrenorului și nu aveam voie să spun nimic”

El a sugerat că ”atmosfera era mizerabilă” și că Gina Gogean, fosta gimnastă și actuală antrenoare, ”manipula” și ”nu era drăguță deloc cu fetele”. În cadrul podcastului a fost prezent și Daymon Jones, antrenorul care s-a alăturat lotului șase luni mai târziu după venirea lui Kiens.

Foto: Social Media Maria Holbură

Maria Holbură a vorbit și ea despre atmosfera încordată de la lotul feminin de gimnastică și a explicat că deseori se simțea copleșită de aerul apăsător din sală.



”Am tot urmărit ultimele știri și totuși cred că pot să-mi dau puțin cu părerea pe subiectul cu gimnastica din România, mulțumirile, lauda și recunoștința față de antrenori, pe care o am și eu normal, doar că nu pentru toți această recunoștință… plus interviul dat de cei doi antrenori olandezi…



Înainte îmi era teamă să vorbesc despre lucrurile acestea, dar ceea ce au spus olandezii este adevărat în ceea ce privește atmosfera din sala de antrenament. Nu știu exact cum a fost când au antrenat ei, însă cumva m-am regăsit în spusele lor. Mereu atmosfera era tensionată, simțeam la fiecare pas că dacă îl fac greșit sunt certată sau atenționată. Trebuia să stau ca un soldat în fața antrenorului și să nu spun nimic, nu aveam voie să spun ceea ce simțeam eu pentru că ori era greșit, ori aveam lipsă de respect față de dânșii.



Nu vreau să generalizez, au fost și antrenori buni cu care puteai discuta, dar mulți dintre ei erau ca niște dictatori din anii ’80. Sincer, nu vreau să supăr pe nimeni, acesta este adevărul care trebuie verbalizat și nu îmi este frică să-l spun, deoarece face parte din povestea mea… Bine, sunt mult mai multe și despre pedepse, vorbe urâte și amenințări, dar na, cine sunt eu până la urmă, că doar n-am făcut nimic după cum spun unii…



Eu chiar cred că ei au apreciat tot ce li s-a oferit, finanțele sunt sigură că au fost pe măsură și chiar cred că au vrut să spună că nu mai era cazul de acele metode de pe timpuri, toată lumea știe despre ce metode vorbesc. Am avut și eu parte de ele, adevărat fără bătăi, dar abuzurile verbale și psihologice au existat mereu.



Eu consider că totul este doar despre curajul de a vorbi deschis, fără rușine și frică de ceva sau de cineva.



Cât despre campioanele noastre, pe care normal că le apreciez și le-am avut model, aș putea spune că unele dintre ele au fost destul de superioare când vorbeau cu mine, cu o atitudine ușor arogantă, și asta mă făcea să mă simt atât de inferioară și nesemnificativă… Evident că nu puteam să spun nimic niciodată, nu pentru că nu aș fi putut, pur și simplu am preferat să mă focusez pe mine și să nu bag în seamă răutățile…



Știți cum este, când ai ceva de câștigat normal că nu spui adevărul și încerci să-l transformi sau să-l maschezi prin laude și recunoștință. Eu, dacă nu am nimic de câștigat, și știm cu toții la ce mă refer, nu am nimic de pierdut”, a scris Maria Holbură pe Facebook.

