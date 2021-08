La 20 de ani, Maria Holbură spune adio gimnasticii. Mesajul puternic transmis de sportiva care a concurat la Tokyo

Gimnastica românească nu a cucerit vreo medalie la JO 2020. Maria Holbură, Larisa Iordache și Marian Drăgulescu au fost reprezentanții României.

Maria Holbură (20 de ani) a hotărât să se retragă din gimnastică, la câteva zile după finalul Jocurilor Olimpice.

Calificată la individual compus în urma Mondialului din 2019, Maria a avut o carieră presărată cu accidentări la tendonul ahilian, mai ales din cauza aterizărilor. S-a operat la Viena, în urmă cu doi ani, și a reușit să revină la cel mai înalt nivel.

Maria Holbură: "Sunt foarte mândră de mine!"

Prezența la JO de la Tokyo a reprezentat marele său vis pentru care a făcut mii de repetări în sala de gimnastică.

"Multe nu am de spus. Am decis sa pun capăt carierei mele de gimnastă şi le mulţumesc tuturor celor care au făcut parte din ea.



Sunt foarte mândră de mine şi de ceea ce am reuşit sa realizez până acum“, a scris sportiva din Constanța, pe Instagram.

Maria Holbură s-a clasat pe 65 la individual compus, la Tokyo

Maria Holbură a ocupat locul 65 la Tokyo, la individual compus, departe de calificarea în finală sau în finalele pe aparate.

Cu un total de 49,166 puncte (13,166 la sărituri, 11,000 la paralele, 12,700 la bârnă şi 12,200 la sol), constănţeanca nu a putut emite pretenţii la vreo finală, dar s-a declarat mulţumită că a executat exerciţiile fără ratare la prima participare la o olimpiadă.

''M-am simţit super bine, am avut foarte multe emoţii înainte, când începeam să am din nou îndoieli, dacă nu iese, dacă se întâmplă ceva, şi am încercat să mă detaşez de tot şi să-mi fac exerciţiile ca la antrenament. Sunt foarte mulţumită de prestaţia mea, având în vedere ce emoţii am avut înainte.

Nu am avut nişte note foarte mari, din cauza execuţiei, acolo unde am avut din totdeauna probleme. Mi-am propus să-mi fac exerciţiile fără ratare şi am reuşit'', spunea Maria, pentru Agerpres.

