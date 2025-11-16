Mircea Lucescu l-a aruncat în luptă pe Denis Drăguș în minutul 66. La doar două minute după, atacantul l-a trimis la podea pe Katic cu un spectaculos procedeu desprins din artele marțiale, direct în zona capului. Fotbalistul A văzut direct cartonașul roșu de la ”centralul” Michael Oliver și a fost trimis la vestiare.



Marius Avram, fost mare arbitru în Liga 1, a vorbit despre faultul comis de Drăguș și a explicat că arbitrul a luat decizia corectă de a-l elimina pe atacant. Avram a sugerat că Drăguș nu ar fi trebuit să ridice atât de mult piciorul astfel încât să-l atingă pe adversar.



Specialistul a dat verdictul după eliminarea lui Drăguș în Bosnia - România: ”Nu face parte din normalitate”



”Nu te ierta niciun arbitru la faza asta (n.r.cu Drăguș). Când te duci cu talpa direct în capul adversarului... Sunt faze în care îl atingi cu șiretul, cu lateralul, dar când vii cu talpa, nu are cum să te ierte.



Sunt convins că dacă dădea doar galben ar fi fost chemat de VAR. Aici, diferența e că vine cu talpa în capul adversarului, ce cauți cu talpa acolo?



Săritura la cap cu brațele întinse e un procedeu foarte des întâlnit, în timp ce lovitura lui Drăguș nu. Nu face parte din normalitate”, a spus Marius Avram, potrivit Digi Sport.



A fost primul roșu direct din cariera lui Drăguș, atât la națională, cât și la club. 124 de secunde a stat pe teren la Zenica în Bosnia - România.

