Marea sportivă a României, medaliată cu aur și argint la ediția din 2000 a Jocurilor Olimpice, când avea doar 17 ani, a fost în centrul atenției după competiția de la Sydney, când Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că Andreea Răducan a fost depistată cu pseudoefedrină, o substanță care se afla pe lista substanțelor interzise la acel moment, dar care se regăsea în medicamente precum cele pentru răceală sau gripă.

Andreea Răducan și durerosul moment de la Sydney 2000

Astfel, din cauza unei pastile de Nurofen, CIO a decis să îi retragă Andreei Răducan medalia de aur obținută la individual compus, hotărâre care a stârnit o adevărată revoltă în România, numeroși oameni din toată țara ieșind în stradă pentru a protesta.

Invitata lui Andru Nenciu de la emisiunea Poveștile Sport.ro a rememorat evenimentele din 2000 și a vorbit despre momentul care a făcut-o să se liniștească.

"Vorbesc atât de mult despre acest subiect. A fost un caz asemănător la Jocurile Olimpice de Iarnă, cu o minoră din Rusia depistată pozitiv. Am fost întrebată de toate ziarele din străinătate și din România despre asta. Deși au impresia că erau asemănătoare cazurile doar pentru că eram minore, fiecare caz trebuie tratat în mod diferit pentru că are componența lui.

Nu am absolut nicio frustrare în a vorbi despre asta, nu am greșit cu nimic, mi-am făcut treaba foarte bine. Cei mai mulți dintre oameni au înțeles lucrul acesta, mi-au fost alături și m-au susținut. Le-am câștigat cumva respectul și acesta este lucrul cel mai de preț. Am învățat ce înseamnă solidaritate, am învățat cât sunt de puternică și cum am reușit să mă ridic după o situație fără ieșire, așa cum am simțit-o eu atunci. Mi se părea că nu pot să mai am încredere în mine. Să muncești o viață și să vină cineva să spună asta doar pentru că ai avut lipsa de inspirație de a spune că te doare un pic capul... pentru o durere de cap și un medicament pe care îl ia toată lumea, să pui un minor lângă niște oameni care în mod intenționat încearcă să trișeze cu anabolizante sau alte substanțe, iar tu ca WADA, CIO sau Tribunal de Sport să stai confortabil și mulțumit că ai luat decizia corectă, este de-a dreptul frustrant.

Am preferat să nu mă lamentez pentru că nu îmi place lucrul acesta. Ăsta a fost testul meu, sper că l-am trecut. M-am întors în sala de gimnastică și am devenit triplă mondială la Ghent. Acele trei titluri la Campionatul Mondial din 2001 m-au făcut să mă simt liniștită, le-am mulțumit oamenilor că nu și-au consumat degeaba timpul susținându-mă și ieșind în stradă să strige pentru această nedreptate", a spus Andreea Răducan, la Poveștile Sport.ro

Andreea Răducan a vorbit despre susținerea de care a avut parte în toată țara la momentul respectiv, dar și despre medalia de consolare pe care a primit-o de la Patronatul Bijutierilor din România.

"A fost o festivitate micuță la momentul respectiv, dar primirea a fost una grandioasă. Mi se pare absolut fantastic ce au putut să facă oamenii, a fost o campanie susținută de PRO TV și s-a întâmplat peste tot în țară. Poate că la momentul acela nici nu mi-am dat seama cât de mult contează să văd atâta lume alături de mine susținându-mă și înțelegând această nedreptate.

Medalia pe care am primit-o de la Patronatul Bijutierilor din România a venit să înlocuiască lipsa titlului olimpic pe care cei de la CIO au decis că trebuie să mi-l retragă. E o medalie pe care o păstrez cu mare bucurie. E un proiect la care lucrez acum prin care sper ca toate aceste obiecte să le pot expune pentru ca și oamenii să se poată bucura și să le poată revedea", a mai spus Andreea Răducan.