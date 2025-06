Țiriac nu uită și nu iartă: "I-am declarat pe toți gangsteri. Public!"

Țiriac a fost întrebat la TVR Sport și despre relația cu Juan Antonio Samaranch, fost șef al Comitetului Olimpic Internațional (CIO), și a pus momentul Sydney 2000 într-un context mai larg, în care a inclus-o și Mihaela Melinte, una dintre atletele mari ale României de după 1989.



Țiriac a vorbit despre felul în care i-a perceput pe cei care au luat decizia împotriva Andreei Răducan.

Ion Țiriac: "Cu toate că Samaranch a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei"



”Eu nu pot să dau sfaturi și nu am dat la nimeni. Am spus: `Asta aș fi făcut, dacă eram în situația aia`. Și aia am făcut când am fost în situația aia, la Sydney 2000. I-am declarat pe toți gangsteri. Public.



Cu toate că unul dintre cei mai buni prieteni ai mei a fost Samaranch. O viață întreagă... Și am respectul, îmi ridic pălăria. A schimbat lumea sportului. Noi am pățit-o la Sydney, nu numai cu Răducan (n.r.- Andreea Răducan), ci și când ne-a scos atleta din stadion (n.r.- Mihaela Melinte), când venise să arunce.



Era campioană mondială și olimpică înainte să joace. Nici nu trebuia să participe. Revenind, nu avem nici puterea politică, un președinte sau un prim-ministru, să urle că uite că ce ni s-a întâmplat nouă.



Atunci, o mai înghițim. Hai să vedem ce se întâmplă într-un viitor apropiat, pentru că cel depărtat nu poate să continue în halul în care este în ziua de azi”, a declarat Ion Țiriac, potrivit TVR Sport.