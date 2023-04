Bayern Munchen știe ce i-a lipsit în dubla de coșmar cu Manchester City! Planul oficialilor bavarezi 

Bayern Munchen a părăsit UEFA Champions League încă din sferturi. Bavarezii au fost eliminați de Manchester City, care a învins cu 3-0 pe Etihad și a scos o remiză, 1-1, pe Allianz Arena.

Thomas Tuchel a schimbat partitura față de meciul din tur, când nu a jucat cu un număr 9 veritabil și a apelat la Serge Gnabry (27 ani). În a doua manșă, Choupo-Moting (34 ani) a fost alesul antrenorului neamț. Numai că, în ciuda sezonului excelent pe care-l traversează, camerunezul a fost anihilat de John Stones (28 ani) și Ruben Dias (25 ani) și a putut crea niciun pericol pentru poarta lui Ederson (29 ani).

La finalul partidei, Oliver Kahn a recunoscut că lui Bayern Munchen îi lipsește un atacant veritabil de careu, așa cum este Erling Haaland (22 ani).

„Am văzut un atacant aseară, dar, din păcate, nu juca pentru noi (n.r. - Erling Haaland). Nu sunt foarte mulți atacanți ca Lewandowski”, ar fi spus Oliver Kahn, directorul general al bavarezilor, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Oliver Kahn on Bayern missing a traditional striker: "We saw one (striker) yesterday but unfortunately he wasn't playing for us..." ???? #FCBayern

"There aren't many #9's like Lewandowski", he added.

Bayern will be in the market for a new striker in the summer, for sure. pic.twitter.com/d5xaWmZogx