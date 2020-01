ULTIMA ORA: Destinatie NEASTEPTATA pentru Piatek! Cu cine a semnat atacantul

Krzysztof Piatek (24 ani) a plecat de la Milan in aceasta iarna.

Tanarul atacant a plecat de la AC Milan si a semnat cu o echipa din Bundesliga, Hertha Berlin. Anuntul transferului a fost facut pe pagina oficiala a echipei germane.

Hertha Berlin a platit 27 de milioane de euro pentru Piatek, plus bonusuri. Clubul a dezvaluit si numarul pe care jucatorul il va purta pe tricou. Acesta va avea numarul 7 pe spate.

"Am adus un atacant foarte talentat, impresionant la cel mai inalt nivel ca si marcator atat in Serie A, cat si la echipa nationala. Avem mai multa calitate in ofensiva prin venirea lui", a declarat Michael Preetz, directorul sportiv al gruparii din Bundesliga.

In acest sezon, Piatek a jucat 20 de meciuri in tricoul "rossonerilor" si a inscris 5 goluri.