Asa ceva NU s-a mai vazut in fotbal: portarul a acordat un interviu in timp ce colegii sai se luptau cu Juventus! Imaginea ANULUI

Duelul dintre starurile din Major League Soccer si Juventus s-a incheiat la egalitate.

Juventus a castigat la penalty-uri partida contra starurilor din Major League Soccer dupa 1-1 in timpul regulamentar - Favilli a deschis scorul pentru Juventus in minutul 21, Martinez egaland 5 minute mai tarziu. La penalty-uri, Bradley Wright-Phillips a fost singurul care a ratat. Zlatan Ibrahimovic nu a evoluat pentru starurile MLS deoarece a evoluat in 3 partide intr-o saptamana si regulamentul din SUA il obliga sa ia o pauza.

Un moment fara precedent in fotbal a avut loc in startul partidei - portarul Brad Guzan, cel care a evoluat de-a lungul carierei la Aston Villa sau Middlesbrough si care se afla acum la Atlanta United, a acordat un interviu pentru ESPN chiar in timpul partidei!

Televiziunea i-a pus la dispozitie o casca lui Guzan iar acesta a vorbit cu comentatorii partidei in direct! O astfel de idee a fost incercata de Vanderlei Luxemburgo pe vremea cand acesta era la Real Madrid pentru a-l ajuta sa comunice cu portarul echipei, insa ideea nu a fost preluata.