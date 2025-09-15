Borussia Monchengladbach a fost învinsă fără drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 4-0, de formaţia Werder Bremen, într-un meci din etapa a treia a campionatului de fotbal al Germaniei, disputat duminică.

Oaspeţii s-au impus prin golurile marcate de Samuel Mbangula (15), Jens Stage (26), Romano Schmid (74 - penalty) şi Justin Njinmah (81).

Pentru Borussia Monchengladhach, cvintuplă campioană a Germaniei, acestea este cel mai slab debut de sezon în Bundesliga din ultimii 34 de ani, după ce a acumulat un singur punct în trei etape, fără să reuşească să marcheze vreun gol.

