VIDEO Se poate și mai rău decât FCSB! Start oribil de sezon al cvintuplei campioane din Bundesliga

Se poate și mai rău decât FCSB! Start oribil de sezon al cvintuplei campioane din Bundesliga Bundesliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ultimul meci a fost un dezastru: 0-4 pe teren propriu.

Borussia Monchengladbach a fost învinsă fără drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 4-0, de formaţia Werder Bremen, într-un meci din etapa a treia a campionatului de fotbal al Germaniei, disputat duminică.

Oaspeţii s-au impus prin golurile marcate de Samuel Mbangula (15), Jens Stage (26), Romano Schmid (74 - penalty) şi Justin Njinmah (81).

Pentru Borussia Monchengladhach, cvintuplă campioană a Germaniei, acestea este cel mai slab debut de sezon în Bundesliga din ultimii 34 de ani, după ce a acumulat un singur punct în trei etape, fără să reuşească să marcheze vreun gol.

Werder Bremen a obţinut în schimb prima sa victorie de la debutul sezonului, graţie căreia a urcat pe locul opt în clasament, cu 4 puncte.

Campioana Bayern Munchen a făcut spectacol sâmbătă în meciul cu nou promovata Hamburger SV (5-0), în care căpitanul Angliei, Harry Kane, a reuşit o dublă, fiind singura echipă cu maximum de puncte după trei etape.

Sâmbătă, Mainz, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League (27 noiembrie, în Bănie), a pierdut acasă cu RB Leipzig, scor 0-1.

Rezultatele și marcatorii din etapa 3 din Bundesliga

Vineri

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3-1

Au marcat: Zetterer (10 - autogol), Schick (45+4 - penalty), Grimaldo (90+8), respectiv Uzun (52).

Sâmbătă

FSV Mainz - RB Leipzig 0-1

A marcat: Johan Bakayoko (40).

VfL Wolfsburg - FC Koln 3-3

Au marcat: Amoura (42), Majer (65), Arnold (90+9), respectiv Waldschmidt (5), Johannesson (90+1), Kaminski (90+14).

Union Berlin - Hoffenheim 2-4

Au marcat: Ilyas Ansah (49), Rothe (71), respectiv Kramaric (45+1 - penalty), Fisnik Asllani (45+3, 51), Temperle (83 - penalty).

FC Heidenheim - Borussia Dortmund 0-2

Au marcat: Guirassy (33), Beier (45+6).

SC Freiburg - VfB Stuttgart 3-1

Au marcat: Matanovic (81, 90+2 - penalty), Scherhant (86), respectiv Wrmedin Demirovic (20).

Bayern Munchen - Hamburger SV 5-0

Au marcat: Gnabry (3), Pavlovic (9), Kane (26 - penalty, 62), Luis Diaz (29).

Duminică

St Pauli - FC Augsburg 2-1

Au marcat: Hountondji (45), Danel Sinani (77), respectiv Rieder (16).

Borussia Monchengladbach - Werder Bremen 0-4

Au marcat: Mbangula (15), Stage (26), Romano Schmid (74 - penalty), Njinmah (81).

Clasamentul din Bundesliga

1. Bayern Munchen 9 puncte

2. Borussia Dortmund 7

3. FC Koln 7

4. St Pauli 7

5. Eintracht Frankfurt 6

6. Hoffenheim 6

7. RB Leipzig 6

Agerpres

