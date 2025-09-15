Borussia Monchengladbach a fost învinsă fără drept de apel pe teren propriu, cu scorul de 4-0, de formaţia Werder Bremen, într-un meci din etapa a treia a campionatului de fotbal al Germaniei, disputat duminică.
Oaspeţii s-au impus prin golurile marcate de Samuel Mbangula (15), Jens Stage (26), Romano Schmid (74 - penalty) şi Justin Njinmah (81).
Pentru Borussia Monchengladhach, cvintuplă campioană a Germaniei, acestea este cel mai slab debut de sezon în Bundesliga din ultimii 34 de ani, după ce a acumulat un singur punct în trei etape, fără să reuşească să marcheze vreun gol.
Werder Bremen a obţinut în schimb prima sa victorie de la debutul sezonului, graţie căreia a urcat pe locul opt în clasament, cu 4 puncte.
Campioana Bayern Munchen a făcut spectacol sâmbătă în meciul cu nou promovata Hamburger SV (5-0), în care căpitanul Angliei, Harry Kane, a reuşit o dublă, fiind singura echipă cu maximum de puncte după trei etape.
Sâmbătă, Mainz, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League (27 noiembrie, în Bănie), a pierdut acasă cu RB Leipzig, scor 0-1.
Rezultatele și marcatorii din etapa 3 din Bundesliga
Vineri
Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 3-1
Au marcat: Zetterer (10 - autogol), Schick (45+4 - penalty), Grimaldo (90+8), respectiv Uzun (52).
Sâmbătă
FSV Mainz - RB Leipzig 0-1
A marcat: Johan Bakayoko (40).
VfL Wolfsburg - FC Koln 3-3
Au marcat: Amoura (42), Majer (65), Arnold (90+9), respectiv Waldschmidt (5), Johannesson (90+1), Kaminski (90+14).
Union Berlin - Hoffenheim 2-4
Au marcat: Ilyas Ansah (49), Rothe (71), respectiv Kramaric (45+1 - penalty), Fisnik Asllani (45+3, 51), Temperle (83 - penalty).
FC Heidenheim - Borussia Dortmund 0-2
Au marcat: Guirassy (33), Beier (45+6).
SC Freiburg - VfB Stuttgart 3-1
Au marcat: Matanovic (81, 90+2 - penalty), Scherhant (86), respectiv Wrmedin Demirovic (20).
Bayern Munchen - Hamburger SV 5-0
Au marcat: Gnabry (3), Pavlovic (9), Kane (26 - penalty, 62), Luis Diaz (29).
Duminică
St Pauli - FC Augsburg 2-1
Au marcat: Hountondji (45), Danel Sinani (77), respectiv Rieder (16).
Borussia Monchengladbach - Werder Bremen 0-4
Au marcat: Mbangula (15), Stage (26), Romano Schmid (74 - penalty), Njinmah (81).
Clasamentul din Bundesliga
1. Bayern Munchen 9 puncte
2. Borussia Dortmund 7
3. FC Koln 7
4. St Pauli 7
5. Eintracht Frankfurt 6
6. Hoffenheim 6
7. RB Leipzig 6
... Agerpres