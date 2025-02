Real Madrid, Bayern Munchen și Manchester City se luptă pentru transferul lui Florian Wirtz, starul lui Bayer Leverkusen.



Bayern și City, în pole position pentru transferul lui Wirtz

Conducătorii bavarezilor, Herbert Hainer, Jan-Christian Dreesen și Max Eberl, s-au deplasat personal la Leverkusen pentru a discuta cu jucătorul și a începe negocierile cu oficialii campioanei Germaniei, Bayern dorind arzător să-l păstreze pe Wirtz în Bundesliga.



Concurența este însă acerbă, pentru că Manchester City a pregătit o ofertă de peste 150 de milioane de euro pentru internaționalul german, despre care Pep Guardiola este convins că este înlocuitorul perfect pe termen lung pentru Kevin De Bruyne. Belgianul își termină contractul pe 30 iunie, iar managerul spaniol îl dorește pe Wirtz pe City of Manchester Stadium, până la plecarea acestuia.



Un alt club foarte interesat de serviciile sale este Real Madrid, dar madrilenii nu par convinși să ofere mai mult de 125 de milioane de euro, acesta jucând pe un post unde mai pot evolua Bellingham, Ceballos, Guller și Diaz. Wirtz se află în discuții de prelungire a contractului cu Leverkusen, actuala înțelegere expirând în iunie 2027.



Format la academia lui Koln, lansat de Leverkusen în fotbalul mare

Florian Richard Wirtz (21 de ani / 177cm) este născut la Pulheim (landul Renania de Nord-Westfalia) și s-a format la juniorii cluburilor SV Grun-Weiss Brauweiler (2008-2010), FC Koln (2010-2020) și Bayer Leverkusen (2020-2021). La nivel de seniori a evoluat pentru Bayer Leverkusen (2020-2025 / 187 meciuri și 56 de goluri).



Are 29 de selecții și 6 goluri pentru naționala de seniori a Germaniei, cu care a participat la Euro 2024. În palmares are Euro U21 (2021), Bundesliga (2023-2024), DFB Pokal (2023-2024), DFL Supercup (2024), o finală de Europa League (2023-2024), titlul de Bundesliga Player of the Season (2023-2024) și includerea în clasamentul Ballon d'Or (2024 / locul 12) și în Bundesliga Team of the Season (2021-2022, 2023-2024). Poate juca ca mijlocaș central ofensiv, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 140 de milioane de euro.

