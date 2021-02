Fundasul dorit de toata Europa a ales-o pe Bayern! Un oficial al clubului confirma mutarea! Bavarezii ii platesc clauza

Dayot Upamecano a ajuns la o intelegere cu Bayern si se va alatura clubului bavarez in vara.

Eventualele probleme pe care campioana Europei putea sa le aiba in sezonul viitor in centrul defensivei au fost rezolvate, dupa ce bavarezii s-au inteles cu Dayot Upamecano, fundas central francez al lui RB Leipzig. Dorit si de Liverpool si Chelsea, Upamecano a preferat sa ramana in Bundesliga si a refuzat transferul la cei doi giganti din Premier League.

Bayern va achita clauza de reziliere a fundasului, in valoare de 42,5 milioane de euro, iar jucatorul se va alatura clubului in vara. Transferul a fost confirmat pentru Bild de Hassan Salihamidzic, directorul sportiv al celor de la Bayern. Daca plecarile lui Alaba si Boateng se vor oficializa, Upamecano va putea face cuplu in centrul defensivei cu Niklas Sule sau cu Lucas Hernandez.



Upamecano a fost crescut de Valenciennes, de unde a fost transferat de RB Salzburg pentru 2,2 milioane de euro, dupa care a facut pasul catre Bundesliga, unde a fost luat de RB Leipzig contra sumei de 10 milioane de euro. A strans si 3 selectii pentru nationala Frantei, unde a marcat si un gol.