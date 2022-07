"L-ai propus pe Ronaldo la Bayern?". Julian Nagelsmann, răspuns fără ocolișuri

Presa internațională a avansat mai multe posibile destinații pentru starul portughez, iar printre ele se numără Chelsea, PSG și Bayern. Totuși, toate cele trei cluburi s-ar fi retras din cursa pentru Ronaldo.

Un anunț oficial a venit astăzi și de la Bayern. Directorul sportiv Hasan Salihamidzic a declarat că bavarezii nu au de gând să îl transfere pe Cristiano Ronaldo, iar câteva ore mai târziu a venit și reacția lui Julian Nagelsmann.

Întrebat dacă este adevărat că și l-ar dori pe Ronaldo la echipă și chiar l-ar fi propus conducerii, antrenorul lui Bayern a răspuns ferm: "Am citit și eu ce s-a scris, dar nu este adevărat", a spus Nagelsmann, potrivit jurnalistului Christian Falk, de la Bild.

