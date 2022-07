United a ratat a patra poziție în stagiunea trecută de Premier League, iar Ronaldo și-a exprimat dorința de a pleca de la club. Dacă va rămâne la gruparea de pe Old Trafford, starul portughez nu va putea bifa al 20-lea sezon în care joacă în Liga Campionilor.

Cristiano Ronaldo nu va fi prezent la antrenamentul de luni, pe motiv că dispune de probleme familiale. Fabrizio Romano, jurnalistul sportiv, a făcut anunțul pe contul său oficial de Twitter.

Confirmed. Cristiano Ronaldo to miss return to Manchester United training today “due to family reasons”, club have accepted this explanation. ???????????? #MUFC

Man United are aware of his desire to leave the club - but insist on their position: not for sale, want to keep him. pic.twitter.com/Tzj40IidtU