Ha, Ha, Hamburg! Stilul KAMIKAZE in care fosta campioana a Europei a ratat promovarea in Bundesliga. De la cine a venit LOVITURA DE GRATIE

Echipa germana Hamburger SV va mai petrece un sezon in divizia secunda, irosind in mod incredibil sansa de a juca un baraj de promovare.

Dupa retrogradarea istorica din 2018 (prima din istoria clubului), alb-rosii din Hamburg nu-si mai revin. In acest sezon din 2.Bundesliga, echipa cu buget de 30 de milioane de euro s-a luptat pentru unul din primele trei locuri pana in ultima runda, dar fara succes. Practic, celor din Hamburg le-a lipsit un singur punct in clasamentul final pentru a intra la barajul cu Werder Bremen, sansa pe care o va avea Heidenheim.

Analizand insa ultimele trei etape de campionat, e de rasul lumii cu Hamburger SV a reusit sa se scoata singura de pe podium. Mai intai, a fost un egal acasa (1-1) cu Osnabruck, o formatie de mijlocul clasamentului, fara mari pretentii. Apoi, in derby-ul din deplasare cu rivala Heidenheim, Hamburg a condus cu 1-0 pana in minutul 80, dupa care un autogol si un alt gol primit in minutul 90+5 au intors dramatic rezultatul.

Ei bine, a venit si ultima etapa, in care Heidenheim pornea favorita, avand un punct in fata, dar a fost batuta categoric (0-3) de liderul Arminia Bielefeld. Ca urmare, un egal acasa impotriva lui Sandhausen (o alta echipa care n-avea nici o miza), ar fi plasat-o pe Hamburg pe locul 3. Rezultatul final a fost insa unul catastrofal, 1-5, un scenariu de groza pentru numerosii fani ai campioanei Europei din 1983.

Pentru a rasuci cutitul in rana, Hamburg a primit ultimul gol in meciul cu Sandhausen in prelungirile partidei, de la un anume Dennis Diekmeier. Este vorba despre un fundas care in trecut evoluase chiar la Hamburg, atentie, timp de 8 ani (2010-2018) fara sa marcheze nici macar un gol in peste 100 de meciuri disputate.

