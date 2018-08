SOC pentru 50.000 de fani ai lui Hamburg la primul meci in liga secunda: "Treziti-ne cand se termina cosmarul!" Ce s-a intamplat

Primul meci din istoria lui Hamburg SV in a doua divizie s-a incheiat umilitor.

Hamburg a retrogradat la finalul sezonului trecut pentru prima data in istoria clubului - ramasese singura formatie care a evoluat in toate editiile de la infiintarea Bundesligii! Cei de la Hamburg si-au propus sa promoveze imediat inapoi in Bundesliga desi se anunta un sezon dificil cu nume importante in liga secunda: Bielefeld, Bochum, Darmstadt, Dinamo Dresda, Kol, Duisburg, Paderborn, St Pauli sau Union Berlin.

Increzatori, fanii au afisat o coregrafie impresionanta inaintea partidei: "Aceasta este istoria unui club care a cazut. Dar cel mai important lucru nu este caderea, ci cum aterizezi" a fost mesajul suporterilor la HSV.

Primul meci in liga secunda a fost unul de cosmar pentru Hamburg - a fost invinsa pe propriul teren categoric de Holstein Kiel, formatie care a jucat in sezonul trecut baraj, insa a fost invinsa de Wolfsburg. Kiel s-a dezlantuit in repriza secunda dupa 0-0 la pauza - Meffert, Kinsombi si Honsak au inscris spre stupoarea celor peste 50.000 de fani prezenti la partida!

"Treziti-ne cand se termina" au scris cei de la Hamburg pe Twitter dupa reusita de 3-0 a lui Kiel.