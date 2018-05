Momente SOCANTE dupa retrogradarea lui Hamburg! AU DAT FOC la peluza! IMAGINI INCREDIBILE in Germania

Fanii au dat foc unei peluze in finalul meciului cu Gladbach! Hamburg retrogradeaza pentru prima oara in istorie din prima liga germana!

Inaintea ultimei etape, HSV era obligata sa castige acasa cu Gladbach si sa astepte o victorie a retrogradatei Koln pe terenul lui Wolfsburg ca sa mai spere la barajul pentru salvare. Nu i-a iesit. Chiar daca a reusit sa ajunga in minutul 90 cu 2-1 pe tabela, Hamburg n-a avut niciun control asupra meciului de la Wolfsburg. Fosta campioana a batut-o cu 4-1 pe Koln si va mai juca doua meciuri cu Hostein Kiel in barajul de promovare / retrogradare.

Ceasul care masura de cand Hamburg juca neintrerupt in Bundesliga nu s-a oprit nici dupa retrogradare!



Incredible last day of Bundesliga season. 36 goals, Hoffenheim in CL as are Dortmund (only just), Bayern hammered at home and Hamburg down. The clock’s still ticking, though it shouldn’t be... pic.twitter.com/Z9ZF13gV6e



Suporterii lui Gladbach le-au pregatit o surpriza dureroasa adversarilor. Au venit cu ceasul lor si au numarat invers ultimele 30 de minute ale lui Hamburg in Bundesliga.

What a diabolical way for Moenchengladbach fans to tease Hamburg: a choreography about how many minutes Hamburg is far from being relegated, changing the minutes as the clock goes by pic.twitter.com/ZzS8jHL3CP

disgraceful that from the hamburg fans. caused the match to be suspended in the stoppage time pic.twitter.com/ZpPmsgbhNy

Hamburg fans react to their team being relegated from the Bundesliga for the first time in their history pic.twitter.com/46PkMQgKQK

Still, nice to see Hamburg have taken relegation well. pic.twitter.com/6SQ0pemcjV

Imaginile HAOSULUI de la Hamburg:

Fanii din restul stadionului n-au fost de acord cu protestul din peluza. S-a strigat "Noi suntem oamenii din Hamburg, nu voi".



Don't know what to say about what's just happened now.

So here goes. Pyro. Game stopped, literally the whole stadium chants: "We are the people of Hamburg, and you're not" towards that section of the north stand #HSVBMG pic.twitter.com/XzXVeg5Cyq