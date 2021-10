”Este o posibilă destinație”. Lewandowski, dorit de un ”colos” din Premier League. Agentul său a făcut anunțul

Atacantul polonez, principalul om de gol al bavarezilor, mai are contract cu actualul său club până în 2023 și se gândește deja la o nouă provocare. Premier League ar putea fi destinația sa.

Agentul său, Pini Zahavi, a vorbit pentru Bild despre posibilitatea ca Lewandowski să ajungă sub comanda lui Pep Guardiola la Manchester City: ”Este o posibilă destinație”.

Jurnalistul Nicolo Schira anunță că și PSG îl monitorizează pe vârful polonez. Parizienii ar putea avea nevoie de un atacant dacă Mbappe nu va fi convins să rămână la Paris, acesta fiind dorit insistent de Real Madrid.

