DEZASTRU pentru James Rodriguez! Incredibila situatia in care a ajuns golgheterul Mondialului din 2014! Ce a decis Bayern Munchen

Accidentat grav la un antrenament, James Rodriguez a mai primit o veste proasta.

Venirea lui Niko Kovac la Bayern Munchen a reprezentat o adevarat lovitura pentru James Rodriguez. Golgheterul Mondialului din 2014 nu are cea mai buna relatie cu Kovac, cel care nu l-a folosit niciun minut in ultimele 2 partide, cu AEK Atena si Borussia Dortmund.

James a suferit apoi saptamana aceasta o accidentare grava la ligamentele genunchiului si are sanse mici sa mai joace in 2018. Insa cea mai proasta veste a venit astazi. Conform celor de la Kicker, Bayern Munchen a decis sa nu il cumpere definitiv pe James! Columbianul a fost imprumutat in 2017 pentru 2 sezoane de catre Real Madrid la Bayern.

Decizia a fost luata de Kovac, deranjat de atitudinea lui James, cel care ii reprosa intr-un interviu public ca "Aici nu este Eintracht", fiind nemultumit de faptul ca Niko Kovac incearca sa impuna masuri disciplinare la Bayern foarte dure. James s-a hotarat si el sa plece de la Bayern, insa nici cei de la Real Madrid nu par convinsi sa-l pastreze din sezonul viitor.