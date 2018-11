Clipul pe care e INTERZIS sa-l vezi fara sunet!!! Ce s-a intamplat in peluza lui Dortmund la goluriel victoriei cu Bayern

Dortmund a invins-o cu 3-2 pe Bayern in superderby-ul weekendului din Bundesliga.

Fanii Borussiei au trait la intensitate maxima toate momentele importante ale jocului. A fost nebunie la goluri in peluza uriasa a lui Dortmund. Zidul Galben a tremurat la reusitele lui Reus si Alcacer!



I hope beer is cheap at @BVB

???? Sound on pic.twitter.com/w1g9y3JesG