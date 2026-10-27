Discurs emoționant susținut de Harry Kane după ce a câștigat Balonul de Aur 2026

În momentul în care i-a fost anunțat numele, atacantul celor de la Bayern Munchen și-a pus mâinile în cap și și-a salutat adversarii nominalizați înainte de a urca pe scenă. În sală, soția sa, Kate, a fost vizibil emoționată în timp ce publicul l-a aplaudat frenetic pe căpitanul naționalei Angliei.

Ce a spus Harry Kane după ce a primit Balonul de Aur

Ajuns la microfon, vârful englez a vorbit despre ce înseamnă acest premiu pentru el și le-a mulțumit celor care l-au susținut de-a lungul timpului.

„Am rămas fără cuvinte. Mulțumesc celor de la France Football pentru acest eveniment extraordinar. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au votat pentru mine. Felicitări tuturor câștigătorilor și celor nominalizați. Mulțumesc tuturor colegilor. Fără voi și fără restul echipei nu ar fi fost posibil, fără felul în care mă motivați și mă ajutați să concurez și să progresez ca jucător, așa că vă mulțumesc foarte mult. Îi doresc tot binele lui Vincent Kompany, îi doresc să se facă bine cât mai curând. Este o onoare să joc pentru Bayern Munchen”, a spus Harry Kane pe scenă.