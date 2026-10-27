Discurs emoționant susținut de Harry Kane după ce a câștigat Balonul de Aur 2026

În momentul în care i-a fost anunțat numele, atacantul celor de la Bayern Munchen și-a pus mâinile în cap și și-a salutat adversarii nominalizați înainte de a urca pe scenă. În sală, soția sa, Kate, a fost vizibil emoționată în timp ce publicul l-a aplaudat frenetic pe căpitanul naționalei Angliei.
Ce a spus Harry Kane după ce a primit Balonul de Aur
Ajuns la microfon, vârful englez a vorbit despre ce înseamnă acest premiu pentru el și le-a mulțumit celor care l-au susținut de-a lungul timpului.
„Am rămas fără cuvinte. Mulțumesc celor de la France Football pentru acest eveniment extraordinar. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au votat pentru mine. Felicitări tuturor câștigătorilor și celor nominalizați. Mulțumesc tuturor colegilor. Fără voi și fără restul echipei nu ar fi fost posibil, fără felul în care mă motivați și mă ajutați să concurez și să progresez ca jucător, așa că vă mulțumesc foarte mult. Îi doresc tot binele lui Vincent Kompany, îi doresc să se facă bine cât mai curând. Este o onoare să joc pentru Bayern Munchen”, a spus Harry Kane pe scenă.
Mesaj pentru echipa națională și pentru Tottenham
Căpitanul reprezentativei Angliei a făcut referire în discursul său și la parcursul de la Campionatul Mondial, dar și la fosta sa echipă de club, Tottenham, alături de care s-a format înainte de transferul în Germania.
„Nu a fost anul perfect, dar a fost un an special. O adevărată onoare că am fost căpitanul naționalei la Mondial.
Pentru felul în care Thomas Tuchel și staff-ul ne conduc și ridică standardele, este o onoare să vă reprezint. Mulțumesc tuturor celor de la Federația Engleză (FA), este cu adevărat o onoare să fiu căpitanul vostru.
Le mulțumesc și celor de la Tottenham Hotspur. Cu siguranță nu aș fi ajuns unde sunt astăzi fără Tottenham. Am fost acolo de la vârsta de 11 ani, mi-ați permis să îmi trăiesc visul. Toate acele momente, cu suișuri și coborâșuri pe parcurs, m-au adus în acest punct astăzi. Așa că îi mulțumesc lui Tottenham Hotspur.
Pentru toți fanii și susținătorii mei din întreaga lume - mulți dintre voi sunteți aici în această seară -, apreciez enorm tot sprijinul vostru. Îmi amintesc că nu demult eram și eu un simplu suporter și știu ce înseamnă să joci fotbal, așa că de fiecare dată când vă pot oferi ceva înapoi, este o adevărată onoare și un privilegiu să o fac”, a mai transmis atacantul englez.